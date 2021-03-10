https://www.instagram.com/firsov_yury
Foto: https://www.instagram.com/firsov_yury

После обнародования версии о возможном изнасиловании певицы Валентины Легкоступовой незадолго до ее смерти дети артистки будут добиваться, чтобы следствие проверило эту информацию.

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Об этом "Комсомольской правде" заявил адвокат семьи Сергей Жорин. "И Анетта, и Матвей пришли в ужас, услышав об этом, - цитирует юриста издание. - Это очень серьезное заявление, и мы будем просить следствие проверить эту версию".

В свою очередь вдовец певицы Юрий Фирсов любые обвинения опровергает. Адвокат мужчины Валерия Макарова заявила "КП", что все это домыслы и наговоры: "Ну какое может быть изнасилование, если они муж и жена? Я вам так скажу: чем супруги занимаются под одеялом - это их личное дело... А все остальное - домыслы и наговоры! Моего доверителя затравили уже, вы представляете, как он себя чувствует после всех этих обвинений? Говорили, что вся квартира раскурочена, повсюду следу борьбы, следы крови. Как бы не так: "засохшая кровь" оказалась порошком для снятия отпечатков пальцев. И гантелей, которую нашли в квартире, Валентину никто не бил. Там травма была бы совсем другая, понимаете? А Фирсов за такие дела уже бы в тюрьме сидел. Что тут скажешь, ну злой рок, вот так вышло. Юрий до сих пор не может оправиться".

Также адвокат опровергла слухи, что Фирсов снова собирается жениться: "Выдумки это все, не планирует он никакую свадьбу. Ни подруги, ни любовницы, никого у него нет. Просто темперамент такой. Вот нас с ним увидят в ресторане, тоже скажут: "Невесту нашел!". Но это глупости. Он любил Валентину".

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