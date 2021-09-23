Поделить детей и дом. Бред Питт пожаловался суду на коварство бывшей жены

Анджелина Джоли и Бред Питт продолжают делить имущество, хотя их развод был завершен в 2019 году. Теперь речь идет о роскошном поместье на юге Франции Шато Мираваль, которое оценивается в $164 млн.

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21 сентября адвокаты Бреда Питта подали жалобу в люксембургский суд. В ней Анджелина Джоли обвиняется в том, что пыталась продать свою долю (50%) в семейном замке, не предоставив бывшему мужу права выкупа. Об этом стало известно после обнародования документов, полученных несколькими западными изданиями.

Поместье площадью 1 000 акров (4 кв. км), расположенное возле деревни Корран в центре Прованса, имеет особое значение для пары. Именно здесь они поженились в 2014 году на тайной церемонии, на которой присутствовали только их дети — теперь уже 20-летний Мэддокс, 17-летний Пакс, 16-летняя Захара, 15-летняя Шайло, 13-летние близнецы Вивьен и Нокс.

Согласно судебным документам, особняк принадлежит люксембургской компании Quimicum, в которой Питт и Джоли были акционерами. Изначально актер владел 60% акций через свою компанию Mondo Bongo, а актриса — 40% через свою фирму Nouvel. В 2013 году Питт передал 10% акций Джоли, что сделало их совладельцами дома в равных долях.

Foto: Vida Press

Защита актера потребовала, чтобы передача 10% акций была признана недействительной, поскольку бумаги были "проданы" всего за €1, а не за "серьезную" сумму, как того требует закон Люксембурга.

Источники сообщили изданию Page Six, что в рамках соглашения о разводе экс-супруги также договорились спрашивать друг у друга разрешения, если они захотят продать свои доли. Однако теперь Джоли решила пойти в обход. "Он сделал всю работу, а она ничего не сделала", — утверждает инсайдер.

Помимо этого в иске отмечается, что в течение последних четырех лет Nouvel, компания Джоли, действовала не в интересах Quimicum, систематически задерживая утверждение годовой отчетности и продление полномочий управляющего. "Мы понимаем, что за этим систематическим препятствованием стоит истинная цель Nouvel и ее акционера [Джоли] — продать свою долю в Chateau Miraval SA", — говорится в документах.

Источник Page Six заявил: "Это еще один пример того, как Анджелина пытается обойти правила и избежать своих обязательств".

Пара приобрела дом в 2011 году за $31 млн после того, как брала его в аренду на три года с возможностью выкупа. Замок включает в себя 35 комнат, среди которых тренажерный зал, винный погреб, парная и спа, бассейн, домашний театр, а также две вертолетные площадки. Вокруг дома расположено несколько жилых и нежилых построек, а также часовня, где поженились актеры, ферма, мото-трек.

После покупки Питт лично занимался дизайном хозяйского особняка и потратил на его перестройку около $12 млн, а еще $500 тыс. — на внутреннюю отделку. Правда, их звезда выплатил только после того, как их дизайнер интерьеров подала на него в суд.

Главная гордость поместья — виноградники. В 2015-м (еще до развода) Брэд Питт объединился с местным виноделом Марком Перраном и производителем винограда Родольфом Петерсом, чтобы создавать вина под маркой Miraval. Сейчас актер регулярно приезжает в поместье "по работе" — в отличие от Джоли. Иногда папарацци даже удавалось запечатлеть его работающим в полях. В прошлом году актер приглашал в семейное поместье 27-летнюю модель Николь Потуральски, с которой ему приписывали роман, а вот дети не заезжали в гости уже давно.

В продолжающемся разбирательстве об опеке представители Джоли выступили с новым заявлением. Они обвиняют Питта в том, что он якобы использует свою популярность, чтобы привлечь на свою сторону публику.

"Такого рода игры — последние усилия знаменитости, добивающейся особого отношения. Однако суд и его ограниченные ресурсы для этого не предназначены", — заявили адвокаты актрисы изданию Page Six.

Джоли подала на развод в августе 2016 года, ссылаясь на "непримиримые разногласия" и требуя больших прав в опеке над своими детьми, чем у супруга. В июне суд постановил, что актеры будут заботиться о детях в равной степени. Анджелина Джоли оспаривает это решение.