Подождать запаха. Откровения звезд о нелюбви к мытью стали раздражающим трендом

С конца июля несколько голливудских звезд публично признались, что избегают ежедневных ванн или душа. В тенденции обнаружился расистский оттенок — мыться отказываются белые звезды, в связи с чем темнокожие напоминают, что их самих исторически считали грязными.
Звезды Голливуда откровенничают о своих гигиенических ритуалах — в последнее время сразу несколько человек признались, что не видят смысла в ежедневных водных процедурах, а некоторые заявили, что нечасто моют и своих детей.
Последним, кто заявил, что предпочитает избегать ежедневных ванн, стал актер Джейк Джилленхол. "Я все и больше убеждаюсь, что ванны не так уж и нужны", — признался он в интервью журналу Vanity Fair. Он объяснил это неестественностью процесса. "Я правда думаю, что отказ от мытья — это отдельный мир, что это благотворно влияет на кожу, потому что мы очищаемся сами по себе".
До Джилленхола две голливудские пары заявили, что редко моют своих детей.
Сначала в этом признались актеры Эштон Катчер и Мила Кунис. В эфире подкаста Armchair Expert, который ведут комедийный актер Дэкс Шепард и его соавтор Моника Падман, Кутчер и Кунис рассказали, что никогда не купали детей ежедневно — даже в младенчестве (пара воспитывает шестилетнюю Уайатт и четырехлетнего Димитрия).
"Когда у меня появились дети, я не мыла их каждый день, — рассказала Кунис. — Я не была тем родителем, который купает младенца. Никогда". "Если видишь на них грязь, их надо отмыть, — добавил Катчер. – Иначе это не имеет смысла".
О своих гигиенических привычках актеры также рассказали. Выяснилось, что Катчер на ежедневной основе моет только подмышки и интимные места – "и больше ничего". Его жена заявила, что умывается дважды в день, но полностью мылом ежедневно не моется.
Вслед за тем уже сам Дэкс Шепард и его жена, актриса Кристин Белл, рассказали в ток-шоу The View, что нередко забывают выкупать детей и дожидаются, когда от их восьмилетней и шестилетней дочери начинает попахивать.
Признания знаменитостей, начавшиеся в конце июля, уже расценили как новый тренд. Теперь находятся звезды, которые открыто заявляют, что его не поддерживают — актеры Джейсон Момоа и Дуэйн Рок Джонсон нашли нужным сообщить публике, что ежедневно моются, иногда по несколько раз.
Для публики же откровенные признания в отказе от водных процедур приобрели социальный оттенок: в Twitter возмущаются, что богатые белые актеры, у которых наверняка есть прекрасные просторные ванны, не желают в них лежать.
Темнокожие пользователи соцсети напоминают, что требование "пойти помыться" — одно из расистских оскорблений, которые и до сих пор иногда можно услышать.
В Twitter в связи с этим начали публиковать и старинные расистские плакаты, рекламирующие мыло, намекающие, что оно необходимо черному человеку, чтобы стать белым.
Большинство пользователей соцсетей, впрочем, сходятся в том, что им совершенно не нужна информация о гигиенических привычках знаменитостей. Признания в отказе от мытья называют уже новой пандемией.
"Я умоляю вас перестать спрашивать их о водных процедурах, я больше не могу выдерживать эту информацию, — пишут пользователи. — Это разрушает мое сердце и душу. Нам не нужно слушать такие вещи каждый день".