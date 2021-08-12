Подождать запаха. Откровения звезд о нелюбви к мытью стали раздражающим трендом

С конца июля несколько голливудских звезд публично признались, что избегают ежедневных ванн или душа. В тенденции обнаружился расистский оттенок — мыться отказываются белые звезды, в связи с чем темнокожие напоминают, что их самих исторически считали грязными.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Звезды Голливуда откровенничают о своих гигиенических ритуалах — в последнее время сразу несколько человек признались, что не видят смысла в ежедневных водных процедурах, а некоторые заявили, что нечасто моют и своих детей.

Последним, кто заявил, что предпочитает избегать ежедневных ванн, стал актер Джейк Джилленхол. "Я все и больше убеждаюсь, что ванны не так уж и нужны", — признался он в интервью журналу Vanity Fair. Он объяснил это неестественностью процесса. "Я правда думаю, что отказ от мытья — это отдельный мир, что это благотворно влияет на кожу, потому что мы очищаемся сами по себе".

До Джилленхола две голливудские пары заявили, что редко моют своих детей.

Сначала в этом признались актеры Эштон Катчер и Мила Кунис. В эфире подкаста Armchair Expert, который ведут комедийный актер Дэкс Шепард и его соавтор Моника Падман, Кутчер и Кунис рассказали, что никогда не купали детей ежедневно — даже в младенчестве (пара воспитывает шестилетнюю Уайатт и четырехлетнего Димитрия).

"Когда у меня появились дети, я не мыла их каждый день, — рассказала Кунис. — Я не была тем родителем, который купает младенца. Никогда". "Если видишь на них грязь, их надо отмыть, — добавил Катчер. – Иначе это не имеет смысла".

О своих гигиенических привычках актеры также рассказали. Выяснилось, что Катчер на ежедневной основе моет только подмышки и интимные места – "и больше ничего". Его жена заявила, что умывается дважды в день, но полностью мылом ежедневно не моется.

Вслед за тем уже сам Дэкс Шепард и его жена, актриса Кристин Белл, рассказали в ток-шоу The View, что нередко забывают выкупать детей и дожидаются, когда от их восьмилетней и шестилетней дочери начинает попахивать.