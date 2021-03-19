Подозреваемого в каннибализме Арми Хаммера обвинили в изнасиловании

Американского актера Арми Хаммера обвинили в изнасиловании, сообщает TMZ.

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Женщина, которая заявила об этом в полицию, отметила, что сексуальное преступление было совершено в Лос-Анджелесе 24 апреля 2017 года.

По ее словам, актер насиловал ее больше четырех часов, а также бил головой об стену и наносил другие физические увечья.

Она также уточнила, что познакомилась с Хаммером через Facebook в 2016 году. Через некоторое время они якобы вступили в отношения, в которых актер относился к ней оскорбительно и жестоко.

Адвокат девушки Глория Оллред подчеркнула, что ее клиент передала в правоохранительные органы необходимую информацию. Полиция проводит проверку по данному факту. Адвокат сказала, что не планирует подавать иск в отношении Хаммера.

Ранее в сети были распространены скриншоты переписок, которую Арми Хаммер якобы вел с неизвестными девушками. В переписке с одной из них актер якобы недвусмысленно намекал, что его возбуждают фантазии на тему каннибализма, и признавался, что вырезал сердце из животного и съел его теплым.