Подражание Ельцину и самоирония. Над чем смеется британская королева Елизавета II

В жизни британской королевы Елизаветы II было немало очень серьезных и печальных моментов, но в четверг она отмечает свой 96-й день рождения, и в этот день стоит вспомнить сторону личности монарха, о которой часто забывают - ее чувство юмора.

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"Смех очень хорошо помогает пережить трудности", - говорит историк королевской семьи Роберт Лейси. По его словам, у королевы прекрасно развито чувство абсурдного - и оно помогает ей отдохнуть от крайне формализованной общественной жизни, где Елизавета II часто вынуждена сохранять полную серьезность. "Безусловно, она ответственно относится к своей работе, но это не мешает ей видеть курьезное", - добавляет эксперт.

Принц Гарри на прошлой неделе назвал лучшим качеством своей бабушки ее "прекрасное чувство юмора".

Хороший пародист





Foto: Reuters/Scanpix

Историк и писатель Энтони Селдон рассказывает: "Ее определяющая характеристика - в том, что она не воспринимает себя слишком серьезно. Это в значительной степени помогло ей успешно править". По его мнению, у королевы и в помине нет той самовлюбленности, которую он называет типичной "возрастной болезнью".

"У нее нет помпезности, это можно даже назвать непочтительностью, - считает Селдон. - Она способна посмеяться над трудностями и идти дальше".

По словам Лейси, в числе прочего консультировавшего авторов популярного телесериала "Корона", вдали от телекамер королева очень хорошо пародирует различных людей.

Как рассказывает Карен Долби, автор книги "Wicked Wit of Queen Elizabeth II" (что можно перевести как "Насмешливая и остроумная королева Елизавета II"), особенно хорошо у нее получается подражать президенту России Борису Ельцину. Кроме того, она делает пародии на других политиков, священников и прочих известных людей.

Лейси описывает королевский юмор как "самоиронию, смех над самой собой". В качестве примера он рассказывает о случае, когда некий политик оконфузился во время частной встречи с Елизаветой II: у него внезапно зазвонил мобильный телефон. Когда аппарат наконец замолчал, королева сказала: "Надеюсь, это не был кто-то важный".

Едкий юмор





Foto: AP/Scanpix

Карен Долби особенно нравится история, когда королева случайно встретилась с американскими туристами во время прогулки с охранником около замка Балморал в Шотландии. Не узнав неброско одетую и с платком на голове Елизавету II, туристы спросили у нее, приходилось ли ей когда-нибудь встречаться с королевой.

"Мне-то не приходилось, но вот ему - да", - сказала она, указывая на сопровождавшего ее офицера.

На другой прогулке, когда Елизавета II отправилась за покупками в город Норич, продавщица в магазине сказала ей: "Вы просто вылитая королева!" Говорят, что в ответ прозвучало: "Это очень обнадеживает".

Существуют разные версии этих историй, но все они свидетельствуют о некоторой едкости королевского юмора, его кратком, но выразительном характере и использовании типично британского искусства преуменьшения.

Юмор также бывает хорошим средством растопить лед между людьми и помочь немного расслабиться тем, кто встречается с королевой - и по этому поводу нервничает. "Она быстро замечает, если кому-то не по себе, - объясняет Энтони Селдон. - Ее способность веселиться и видеть смешную сторону жизни помогает установить контакт с людьми".

Королева встречалась с многими комиками, в том числе с Томми Купером, который, как вспоминает Карен Долби, однажды спросил ее, любит ли она футбол. Когда Елизавета II призналась, что этот спорт ей не слишком интересен, Купер сказал: "Так может вы мне тогда отдадите ваши билеты на финал Кубка футбольной ассоциации?" (По традиции кубок победителю обычно вручает монарх или член королевской семьи.)

Посмеяться вместе





Foto: Vida Press

Всю свою жизнь королева провела под внимательными взглядами множества людей, принимая участие в различных важных церемониях. Как говорит Одри Танг из Британского психологического общества, с подобными напряженными ситуациями очень помогает справиться смех. "Важно, что вы переживаете облегчение вместе", - объясняет психолог.

По ее словам, посмеявшись и разрядив таким образом напряжение, люди начинают себя лучше чувствовать физически. Кроме того, совместные переживания важны для хороших отношений: говорят, что Елизавета II и ее муж принц Филипп очень любили посмеяться вместе.

Но и со смехом иногда возникают проблемы.

Если тебе стало смешно после важного события, все в порядке. Но если смех разбирает тебя в крайне неподходящий момент, становится очень неприятно - и это жуткое чувство знакомо всем. На самом деле такие неуместные эмоции могут быть естественным и невольным ответом человека на переполняющие его чувства, способом немедленно избавиться от переживаемого стресса, говорит Танг.

Карен Долби описывает случай, когда королева пыталась подавить смех во время официальной церемонии подписания документов, на которой премьер-министр Канады Жан Кретьен случайно сломал ручку и достаточно явственно выругался.

"Ей нравятся абсурдные ситуации - и когда происходят всякие неприятности, для нее это скорее будет занятно, чем раздражительно", - отмечает Энтони Селдон.

Фотограф Крис Янг запечатлел момент, когда королеву разобрал смех во время военного смотра в Виндзорском замке в 2003 году: тогда над площадью внезапно появился пчелиный рой. "Я увидел, что это очень человеческое поведение, - вспоминает Янг. - Она хихикала как маленькая девочка".

О важности юмора в жизни королева упоминала в своем рождественском обращении 1991 года. "Давайте не будем воспринимать себя слишком серьезно, - сказала она тогда. - Ни у кого из нас нет монополии на истину".