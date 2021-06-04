Подвенечное платье принцессы Дианы впервые за 25 лет представлено на выставке

Расшитое жемчугом платье, в котором принцесса Диана выходила замуж за принца Чарльза в 1981 году, впервые с 1996 года доступно для осмотра широкой публике. Наряд из с семиметровым шлейфом является центральной частью экспозиции об одежде королевской семьи Royal Style in the Making, открытой в Кенсингтонском дворце.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Организаторы выставки, приуроченной к 60-летию со дня рождения Дианы, погибшей в автокатастрофе в августе 1997 года, рассказали, что это подвенечное платье - одно из наиболее известных в истории свадеб. Как напоминает BBC, наряд для будущей принцессы создали малоизвестные на тот момент дизайнеры Дэвид Эммануэль и его жена Элизабет. Платье, которое увидели миллионы зрителей, смотревшие трансляцию свадебной церемонии, сделало его создателей знаменитыми и востребованными.

Для создания наряда, позднее вошедшего в историю моды, дизайнеры использовали лучшие материалы - органзу, шелк, старинные кружева королевы Марии и несколько тысяч жемчужин.