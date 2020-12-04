Известный гитарист Валерий Дидюля и его супруга Евгения решили развестись несколько месяцев назад, однако расставание мирным не получилось.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Вначале женщина, которая в годы семейной жизни отзывалась о муже только с восторженными интонациями, обвинила его в эмоциональном насилии. Теперь Евгения подозревает, что Валерий причастен к поджогу дома ее родителей, пишет издание Super.

Ранее она также делилась в соцсетях, что, узнав о разводе, музыкант потребовал с нее деньги за подаренную на годовщину свадьбы шубу и убил ее кошку.

"Дом родителей сгорел дотла, полиция разбирается. Все, что пока сказали: это поджог, стекла выбиты, на первом этаже бензин. В доме никого не было, возле дома, как говорит моя мама, стояла с утра какая-то неизвестная машина, стояла полдня. Мама говорит: "Как только мы отъехали, машина тихо-тихо поехала". Дальше все, и вот сосед напротив говорит, что дом полыхнул очень резко, быстро и сразу. Родители там жили, это все, что у них было. Чтобы за сорок минут сгорел двухэтажный дом, это, конечно, нужно было хорошо его полить бензином. Они следили, они ждали, когда родители уедут. И как только они отъехали, все полыхнуло резко. Это какой-то ужас, это ад. Предполагаю, что это мой бывший муж. А кто еще? Вчера ему позвонили из ОБЭП, пригласили на допрос. По факту того, что я им сдала укрывательство и уход от налогов и прочее. Разумеется, он разозлился. Я подала на развод, и мне вскрыли кошку. Это было начало, теперь мы понимаем", - цитирует Евгению Super.

Как отмечает издание, бракоразводным процессом занимаются сразу пять адвокатов, среди которых есть и специалисты по уголовным делам. Один из них сообщил Super, что родители Евгении хотят возбудить дело по статье "Покушение на убийство". По его словам, в пожаре есть подозрительные обстоятельства: "В доме все нормально было. Вся проводка исправная, очень тщательно родители следят за своим имуществом, и тут прямо за 30 минут вдруг все загорелось".