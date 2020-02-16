Погиб автор саундтрека к сериалу "Бригада" Андрей Иванов

Композитор Андрей Иванов, один из создателей музыкального проекта Triplex и автор саундтрека к телесериалу "Бригада", погиб в Австралии. О смерти композитора сообщил его друг, журналист Михаил Козырев.

Как сообщил Козырев, композитор Иванов утонул в океане.

"Андрей Иванов погиб. Утонул сегодня в Австралии. Унесло океаном около пляжа Бондай Бич в Сиднее. Разбился о скалы, — написал Козырев на своей странице в Facebook. — Он был одним из самых светлых людей, с которыми меня сводила жизнь".

Саундтрек к телесериалу "Бригада", написанный Ивановым и выпущенный в 2003 году, получил премию MTV Россия как лучший рингтон года.