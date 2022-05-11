Погиб еще один сын музыканта Ника Кейва

Старший сын Ника Кейва, Джетро Лэзенби, умер в возрасте 31 года. Музыкант подтвердил смерть своего сына, но не назвал причину смерти.

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"С большой грустью я могу подтвердить, что мой сын Джетро скончался, — цитирует Кейва Rolling Stone. - Мы были бы благодарны за невмешательство в жизнь семьи семьи в это время".

Издание сообщает, что Лэзенби умер через несколько дней после того, как его выпустили под залог из мельбурнской тюрьмы после того, как он признался в нападении на свою мать Бо Лэзенби в прошлом месяце. После его освобождения судья приказал Лэзенби пройти курс лечения от наркозависимости и избегать контактов с матерью в течение двух лет. Как отмечает The Independent, в апреле представитель Лэзенби заявил, что у него диагностировали шизофрению. Известно, что Лэзенби ранее уже попадал в тюрьму в 2018 году после нападения на свою девушку.

Джетро Лэзенби работал моделью, а также сыграл несколько ролей в кино под именем Джетро Кейв.

Лэзенби - старший ребенок Ника Кейва. Он появился на свет за 10 дней до рождения другого сына музыканта - Люка, который появился на свет в отношениях Кейва с Вивиан Карнейро. Впервые Джетро, как он рассказал в интервью несколько лет назад, встретился с отцом в возрасте семи-восьми лет. Поначалу их отношения не складывались. Ник Кейв позднее признавал, что мало общался с сыном в его детстве: "Это было трудное время, но в конце концов все получилось. К моему вечному сожалению, в первые годы я мало общался с Джетро, ​​но теперь у меня с ним прекрасные отношения".

Семь лет назад в 15-летнем возрасте, упав со скалы, погиб еще один сын музыканта - Артур Кейв. Он упал со скалы в Брайтоне, Англия.

У музыканта есть еще один сын, Эрл - близнец погибшего Артура. Они родились в браке Кейва с моделью Сьюзи Бик.