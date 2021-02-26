Похищение собак Леди Гаги со стрельбой попало на видео

Портал TMZ опубликовал видеозапись нападения злоумышленников на выгульщика собак Леди Гаги.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Видео с камеры видеонаблюдения соседа запечатлело белый автомобиль, который подъехал к Райану Фишеру, и двух мужчин, вышедших из машины. Один из них достал оружие и приказал мужчине не сопротивляться.

Фишер ввязался в драку с незнакомцем, но тот выстрелил в него. После похитители забрали двух из троих собак Леди Гаги, третьей удалось убежать.

Сейчас похищенные собаки, французские бульдоги Коджи и Густав, еще не найдены. Подозреваемых в деле о похищении и нападении нет, сама певица сейчас находится в Риме.

Ранее сообщалось, что расследованием похищения собак занялось ФБР. Агенты ФБР выясняют, носило ли похищение политический характер и было ли связано с тем, что певица выступала на инаугурации президента США Джо Байдена в январе 2021 года. "Леди Гага — знаменитость, но также она пела на инаугурации Джо Байдена, что выводит дело на новый уровень", — говорит знакомый с ходом расследования источник.

На выгульщика французских бульдогов артистки Райана Фишера напали 25 февраля. Двух из животных украли, третьему удалось сбежать. Позже в СМИ появилась информация о том, что за собак потребовали выкуп в размере $500 тыс. Леди Гага заявила, что может выплатить такую сумму за возвращение питомцев.