Поймет и простит? Жерар Пике ради Шакиры расстался с любовницей

Защитник "Барселоны" Жерар Пике может получить шанс искупить свою вину в отношениях с Шакирой, с которой он недавно расстался. По информации испанского издания Marca, колумбийская поп-звезда готова простить его, поскольку все еще любит Пике. Об этом пишет Sports.ru

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В июне пара официально объявила о своем расставании, положив конец своим 12-летним отношениям, в которых у них родились двое детей. Сейчас сообщается, что 35-летний защитник "Барселоны" уже прекратил отношения с 20-летней официанткой, из-за которой, якобы, и расстался с певицей. По некоторым данным, Жерар хочет наладить хорошие отношения с Шакирой.

Испанское издание сообщило, что Шакира может дать Пике второй шанс и готова простить его. Ее мать Нидия Ридолл, которая жила с колумбийской поп-звездой в Барселоне, настаивает на том, чтобы пара помирилась. Она сказала Europa Press: "Конечно, я бы хотела, чтобы они снова были вместе. Она чувствует себя лучше с каждым днем, слава Богу".

Ранее сообщалось, что 45-летняя Шакира предложила взять на себя всю опеку над сыновьями и обеспечить их переезд в США. Жерару было предложено около 2,5 млн евро, которые пошли бы на покрытие части его долгов, возникших ранее из-за юридических проблем в Испании.