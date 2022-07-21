"Пока в России находиться не смогу". БГ не может отпраздновать 50-летие "Аквариума" на родине

В этом году группе "Аквариум" исполняется 50 лет. В честь юбилея Борис Гребенщиков планировал большой концертный тур по России и Украине. Почему это невозможно, очевидно. Почему невозможно выступать в России, Борис Гребенщиков рассказал в Париже в интервью "Новой рассказ-газете".

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"Пока все так, как есть, я там находиться не смогу. Но мою "русскость" у меня все равно никто не отнимет. То, что я сижу сейчас на rue de l’Odeon, не означает, что я "менее русский". И говорю я на русском языке, и пишу я на русском языке, поэтому русская культура — это то, чем я дышу. Где я этим дышу — неважно.

И потом, понимаете, происходит удивительная вещь: раньше, когда мы выезжали из России, чтобы сыграть где-то концерт — ну, в том же Антверпене, например, — мы играли для небольшого количества русских людей, которые там жили. Они приходили, скорее, как в социальный клуб… А теперь мы играем в том же Антверпене, в том же зале, и там — такой прием, как в любом городе России. Или Украины (до…). То есть зал забит по самые стропила", - говорит БГ.

Здесь проявляются расхождение в позициях между БГ и Юрием Шевчуком: "И получается так, что у нас с Юрой Шевчуком разделение — он говорит: я обязан играть в России, даже если мне и не дают играть; и значит, я играть не буду. Но зато вместе со всеми — в России. А я нахожусь вне России, но играю, и играю для тех же людей, для которых играл всю жизнь. Просто большая часть моих слушателей в силу обстоятельств переехала".

"Важно сказать, что я считаю себя не вправе судить о поведении людей, которые остаются в стране. Они могут справедливо заметить: "Вам легко говорить оттуда, а попробовали бы вы сказать это здесь". Критика "из-за стены" мне самому всегда казалась чем-то немного постыдным. Так что осуждать я никого не готов, - добавляет музыкант.

О последнем мирном дне у Гребенщикова остались странные воспоминания: "23-го февраля мы играли концерт в Петербурге. И весь концерт — я всем уже рассказывал об этом — у меня было страннейшее ощущение, что я играю в 1939 году где-то в Мюнхене. Судя по всему, этот холодный змей уже в воздухе висел, и просто я его присутствие чувствовал".

БГ не может себе представить, что у него не будет возможности долгое время вернуться в Петербург: "...Господь меня хранит от того, чтобы я думал об этом. Я продолжаю считать, что мой дом в Петербурге. Остальное — не в моих руках.

Как бы ни было, я живу в мире. Вот небо — оно и есть небо. Оно в хорошую пору и в Сестрорецке — небо, и в Лондоне, и в Париже, и в Африке, и в Аргентине, и где угодно. И вот я под этим небом живу на этой земле".

Концерты под названием "БГ+" в этом году все же состоятся. Осенью запланированы выступления в Таллине, Резекне и Вильнюсе. Концерт в Резекне состоится 18 сентября.