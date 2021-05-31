Покойного Олега Табакова обвинили в сексуальных домогательствах

Бывшая студентка театрального режиссера Олега Табакова актриса Елена Антоненко обвинила покойного в сексуальных домогательствах во время обучения в МХАТ. Об этом пишет "Комсомольская правда".

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По словам женщины, еще при поступлении в вуз Табаков предлагал ей обнажить грудь, обещав при этом, что "ничего делать не будет". "Те, кто от него зависел и хотел сделать карьеру, были согласны на многое. Если не делали по его, он мог сломать карьеру", — рассказала Антоненко.

Она добавила, что неприличные намеки от режиссера поступали также в адрес ее сокурсницы Ольги Т., но та в отместку начала встречаться с сыном Табакова Антоном. Сам худрук театра, по словам женщины, очень болезненно отреагировал на эту ситуацию и отчислил студентку за "профнепригодность".

Вдова Табакова Марина Зудина в разговоре с телеканалом РЕН ТВ назвала бредом заявления о домогательствах: "Бред какой-то. Я даже не знаю, кто эта такая Антоненко... Извините, даже не обсуждаю", — сказала Зудина.

До этого российская актриса Елена Проклова заявила в программе "Секрет на миллион" (НТВ), что в подростковом возрасте к ней приставал известный актер. Артистка не раскрыла его имени, однако отметила, что этот человек уже умер. В некоторых медиа предположили, что речь шла об Олеге Табакове.

Олег Табаков умер 12 марта 2018 года. Художественному руководителю МХТ имени Чехова и "Табакерки" было 82 года. Он сыграл в таких фильмах и сериалах, как "Война и мир", "Семнадцать мгновений весны", "Двенадцать стульев", "Д'Артаньян и три мушкетера", "Несколько дней из жизни Обломова", "Москва слезам не верит", "Человек с бульвара Капуцинов". Актер озвучивал персонажей советских мультфильмов — голосом актера говорит кот Матроскин из "Простоквашино".