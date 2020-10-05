"Покойся с миром, Дж. К. Роулинг". Кто и почему обвиняет писательницу в трансфобии

Уже во второй раз в этом году британскую писательницу и автора серии книг о Гарри Поттере обвинили в трансфобии. Сначала это произошло после ее заявления о том, что половая принадлежность - неотъемлемая часть женской личности. Новая волна обвинений идет сейчас, после выхода ее новой книги, где главный персонаж совершает злодейства, переодеваясь в женскую одежду.

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Десятки тысяч комментаторов посчитали, что Роулинг пренебрежительно отзывается о трансгендерных людях и не признает за ними право решать, к какому гендеру они себя относят.

Все началось с шутки в "Твиттере". В июне Джоан Роулинг перепостила колонку, в американском издании Devex под заголовком "Как после эпидемии Covid-19 сделать мир более равным для людей, которые менструируют". В самой статье говорилось о мерах, которые можно предпринять для обеспечения "людей, которые менструируют" необходимыми предметами гигиены. Автор статьи уточнял, что в их число включены не только женщины, но и небинарные персоны - люди, которые не причисляют себя полностью ни к мужскому, ни к женскому гендеру.

В своем комментарии к ссылке на статью Роулинг посмеялась над заголовком и заметила, что "люди, которые менструируют" могут называться только женщинами.

"Люди, которые менструируют. Я уверена, что для таких людей было какое-то слово. Кто-нибудь, помогите. Жоншины? Жинсчины? Женстины?" - написала она.

'People who menstruate.' I'm sure there used to be a word for those people. Someone help me out. Wumben? Wimpund? Woomud? Opinion: Creating a more equal post-COVID-19 world for people who menstruate https://t.co/cVpZxG7gaA — J.K. Rowling (@jk_rowling) June 6, 2020

Кто и почему выступил против Роулинг?

Сначала писательницу раскритиковали пользователи соцсетей - за негативное отношение к трансгендерным людям.

Затем на твиты и посты Роулинг отреагировали актеры, снимавшиеся в фильмах о Гарри Поттере.

Эмма Уотсон, исполнившая роль Гермоны написала целый тред в "Твиттере", в котором сказала: "Я хочу, чтобы мои трансподписчики знали, что я и множество других людей по всему миру видим вас, уважаем вас и любим вас такими, какие вы есть."

Высказался и Дэниэл Рэдклифф, сыгравший роль самого Гарри Поттера. Он опубликовал свое заявление на сайте благотворительного фонда The Trevor Project, помогающего ЛГБТ+ молодежи.

"Трансгендерные женщины являются женщинами. Любое заявление об обратном уничтожает идентичность и достоинство трансгендерных людей... Согласно данным The Trevor Project, 78 процентов трансгендерных или небинарных молодых людей заявили о том, что становились жертвами дискриминации из-за своей гендерной идентичности", - сказал актер.

Эдди Рэдмейн, игравший главную роль в серии "Фантастические твари и где они обитают" по сценарию Джоан Роулинг, тоже отреагировал на заявления писательницы: "Я не согласен с комментариями Джо. Трансгендерные женщины являются женщинами, трансгендерные мужчины - мужчинами, и небинарные идентичности тоже существуют."

Что думает сама Роулинг?



В ответ на критику писательница опубликовала тред в "Твиттере", где объяснила свою позицию по поводу трансгендерности в деталях. В частности, она уточнила: "Если не существует пола, то не существует и однополого влечения. Если не существует пола, то совместно прожитая реальность всех женщин в мире стирается. Я знаю и люблю трансгендерных людей, но уничтожение концепции пола отнимает у многих возможность осмысленно обсуждать свою жизнь."

Через три дня Роулинг написала длинный пост - на этот раз, уже на своем сайте. В посте она рассказала, что долго интересовалась вопросом гендерной идентичности. Она выразила обеспокоенность тем, что транс-активисты популяризуют понятие трансгендерности, делая его более привлекательным для детей и подростков.

Она также уточнила, что, несмотря на то, что хотела бы, чтобы трансгендерные женщины были в безопасности, она не хочет, чтобы из-за этого биологические женщины были в меньшей безопасности. По ее мнению, стирание границ между "мужскими" и "женскими" общественными пространствами - например, туалетами и раздевалками - создает опасность для женщин, которые могут пострадать. Она намекнула, что таким образом любой мужчина сможет назвать себя женщиной и зайти в женскую раздевалку, если ему захочется.

"Покойся с миром, Дж. К. Роулинг"



На прошлой неделе в соцсетях набрал популярность хэштег #RIPJKRowling ("Покойся с миром, Дж. К. Роулинг").

Так пользователи "Твиттера" выразили свое негодование в связи с выходом новой книги писательницы - детектива под названием Troubled Blood ("Дурная кровь"), - которая усугубила ситуацию. В книге рассказывается о серийном убийце, который фетишизирует женскую одежду и переодевается в женщину, чтобы похищать своих жертв. Критики писательницы усмотрели в этом сюжете отголоски ее позиции о трансгендерных людях.

"В память о Дж. К. Роулинг. Она не умерла, но убила свою собственную карьеру своей гордой ненавистью к трансгендерным людям", - сказал один из пользователей "Твиттера", прокомментировав свой выбор хэштега.

in memory of jk rowling. she ain't dead, but she killed her own career by proudly hating trans people & no one would really miss her that much anyway #ripjkrowling pic.twitter.com/H6akxK0cVv — patback (@memeforhire) September 14, 2020

"Я все еще не могу поверить, что Дж. К. Роулинг написала роман, который подразумевает, что транслюди могут быть злодеями", - написала другая пользовательница.

Некоторые пользователи и СМИ обратили внимание на псевдоним, который Роулинг использовала для публикации серии криминальных романов, последним из которых и стала "Дурная кровь". Романы подписаны именем Роберт Гэлбрейт; так звали американского психиатра, который экспериментировал с репаративной терапией, направленной на "исцеление" гомосексуальных людей.

"Кто-нибудь может дать мне логическому объяснение, почему псевдоним Джоан Роулинг повторяет имя известного садистского психиатра, который открыто практиковал репаративную терапию?" - пишет один из пользователей.

Кто поддержал писательницу?



Ответным хэштегом на критику Роулинг стал #IStandWithJKRowling ("Я на стороне Дж. К. Роулинг").

"Спасибо за то, что продолжаете вдохновлять женщин. Вы даете нам смелость продолжать борьбу!" - сказала одна из пользовательниц в "Твиттере".

27 сентября британское издание Sunday Times опубликовало открытое письмо более 50 знаменитостей, включая актеров, писателей и журналистов, которые выразили свою поддержку писательницы.

Среди подписавших письмо - британский писатель Иэн Макьюэн, актер Грифф Риз Джонс, актриса Франсес Барбер и драматург Том Стоппард.

"Роулинг постоянно показывала себя как благородного и сочувствующего человека, и чудовищный хештэг #RIPJKRowling - всего лишь последний пример ненавистнических высказываний против нее и других женщин, которые позволяются и косвенно поощряются "Твиттером" и другими платформами", - говорится в обращении.

Что говорят в России?



Российские пользователи почти не придали значения заявлениям Роулинг о трансгендерных людях.

Обсуждение началось с твита Анны Марии Ефремовой, дочери осужденного актера Михаила Ефремова, которая согласилась с критикой Роулинг, но усомнилась, что ее вообще можно назвать феминисткой.

"Её псевдоним Дж. К. Роулинг сформулирован именно так, потому что она не хотела, чтобы люди знали, что "Поттера" написала женщина", - сказала Ефремова.

Зато в комментариях под ее постом другая пользовательница, чей профиль сейчас закрыт, выразила мнение, что "образ гоблинов у Роулинг построен на стереотипном образе еврея", и назвала писательницу "юдофобкой".

Джоан Роулинг: описывает гоблинов как уродливых и жадных

SJW: ЭТО ЕРВРЕИ! 100% ЕВРЕИ! ГОРИ В АДУ, АНТИСЕМИТКА!

Евреи, которых только что сравнили с гоблинами: pic.twitter.com/s13vquXpIQ — Абракадабра (@U8EQ5zFHVDHLTF6) September 24, 2020

В ответ на начавшиеся насмешки пользовательница привела кадр из "Гарри Поттера", где на полу банка "Гринготтс", которым управляют гоблины, видны шестиконечные звезды.

Насмешек от этого стало еще больше. Дело в том, что сцены в волшебном банке снимались в Доме Австралии на лондонской Стрэнд. Там на полу действительно шестиконечные звезды - на государственной символике, в том числе флаге, они символизируют шесть штатов Австралии.

На этом в России дискуссия о Джоан Роулинг, по сути, завершилась.

Джоан Роулинг: Короче, роман про юных магов, смелость и дружбу

Издатель: Ага

Роулинг: И про то, что чистота крови не важна, важно, какой ты человек

Издатель: Отлично

Роулинг: И про то, как я ненавижу евреев

Издатель: Что?

Роулинг: Что? — Денис Чужой (@fe_city_boy) September 25, 2020

Так в чем все-таки проблема?

Екатерина Мессорош, транс-активистка инициативной группы Т-Действие говорит, что шутка Роулинг - далеко не первое высказывание, которое можно описать как трансфобное.

Она объясняет, что Роулинг противоречит сама себе, когда говорит о том, что поддерживает права транслюдей, а потом заявляет о пользе репаративной терапии и отзывается о трансженщинах исключительно как о "бывших мужчинах", которые представляют опасность для нее и других женщин в раздевалках и туалетах.

"Надо понимать, что мнение Джоан - это мнение человека с огромной аудиторией и это мнение оказывает колоссальное влияние на общественный дискурс. Нельзя сказать, что её только лишь раскритиковали. Её слова и позицию поддержало большое количество людей," - говорит Екатерина.

Социолог и фем-активист Мира Тай соглашается, что высказывания Роулинг могут быть крайне вредны. Она указывает, что на данный момент "не существует никаких доказательств того, что присутствие трансгендерных женщин в женских туалетах повышает риск насилия, но Роулинг и некоторые цитируемые ею активистки продолжают распространять подобные утверждения".

Она напоминает, что сами трансгендерные люди по всему миру до сих пор подвергаются опасности из-за своей гендерной идентичности: "В феврале этого года в Челябинске был убит мужчина - после того, как соседи случайно узнали о его трансгендерности. Два месяца назад стало известно о еще одном убийстве - в этот раз трансгендерной девушки-мигрантки. Этих смертей можно было бы избежать, если бы транслюдей перестали изображать как общественную угрозу и людей второго сорта."

Эксперт заключает, что высказывания Роулинг подогревают предрассудки против трансгендерных людей, учитывая ее миллионную аудиторию.