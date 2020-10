"Покойся с миром, Дж. К. Роулинг". Кто и почему обвиняет писательницу в трансфобии

Уже во второй раз в этом году британскую писательницу и автора серии книг о Гарри Поттере обвинили в трансфобии. Сначала это произошло после ее заявления о том, что половая принадлежность - неотъемлемая часть женской личности. Новая волна обвинений идет сейчас, после выхода ее новой книги, где главный персонаж совершает злодейства, переодеваясь в женскую одежду.

Десятки тысяч комментаторов посчитали, что Роулинг пренебрежительно отзывается о трансгендерных людях и не признает за ними право решать, к какому гендеру они себя относят.

Все началось с шутки в "Твиттере". В июне Джоан Роулинг перепостила колонку, в американском издании Devex под заголовком "Как после эпидемии Covid-19 сделать мир более равным для людей, которые менструируют". В самой статье говорилось о мерах, которые можно предпринять для обеспечения "людей, которые менструируют" необходимыми предметами гигиены. Автор статьи уточнял, что в их число включены не только женщины, но и небинарные персоны - люди, которые не причисляют себя полностью ни к мужскому, ни к женскому гендеру.

В своем комментарии к ссылке на статью Роулинг посмеялась над заголовком и заметила, что "люди, которые менструируют" могут называться только женщинами.

"Люди, которые менструируют. Я уверена, что для таких людей было какое-то слово. Кто-нибудь, помогите. Жоншины? Жинсчины? Женстины?" - написала она.

'People who menstruate.' I'm sure there used to be a word for those people. Someone help me out. Wumben? Wimpund? Woomud?

Opinion: Creating a more equal post-COVID-19 world for people who menstruate https://t.co/cVpZxG7gaA