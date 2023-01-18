"Полиция в Латвии работает очень хорошо", – говорит живущая в нашей стране украинская блогерша София Стужук, чей дом в Биерини в декабре злоумышленники забросали бутылками с зажигательной смесью. По словам Стужук, этих людей нашли и задержали, идет поиск заказчика. В полиции подтвердили, что дело продвигается.

Блогерша, которая бежала в Латвию из-за войны, рассказывает о своей жизни в Instagram, где у нее более пяти миллионов подписчиков. Вечером 17 декабря Стужук сообщила, что задержаны два человека, которые бросали бутылки с "коктейлем Молотова" во двор дома, который она арендует.

Представители Госполиции в комментарии Delfi не подтвердили, но и не опровергли заявление Стужук о задержании, лишь отметили, что в деле есть прогресс.