Полиция возбудила дело о сбыте наркотиков после ДТП с Ефремовым

В рамках расследования дела о ДТП с участием Михаила Ефремова возбуждено новое уголовное дело — о сбыте наркотиков. Об этом сообщило ГУ МВД по Москве, пишет РБК.

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Дело о ДТП с Ефремовым передали в Главное следственное управление ГУ МВД по столице. Ранее этого потребовала прокуратура Москвы.

"Кроме того, в ходе следствия установлен факт сбыта наркотических средств водителю неустановленными лицами. Главным следственным управлением возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств)", — сообщили в полиции.

О том, что в анализах Михаила Ефремова обнаружили следы наркотиков — каннабиноидов и кокаина, — накануне сообщали источники. 10 июня московская прокуратура официально подтвердила, что, по имеющейся информации, в момент аварии актер был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

Возбуждение уголовного дела о сбыте наркотиков параллельно с делом о преступлении, совершенном в состоянии наркотического опьянения, — обычная практика для правоохранительных органов. Часто такие дела — заведомо бесперспективные, "которые потом висят приостановленными", говорил в марте юрист фонда имени Андрея Рылькова Арсений Левинсон.

Само МВД РФ выступает против этой практики. В марте 2019 года ведомство предлагало отменить практику возбуждения дел о сбыте, если нет информации о передаче наркотического вещества. Ведомство отмечало, что в большинстве российских регионов "складывается практика безусловного возбуждения уголовных дел" о сбыте, когда речь идет о задержании человека в состоянии наркотического опьянения или о гибели от передозировки. Однако часто установить сбытчика в таких случаях просто не представляется возможным, и такие дела так и остаются нераскрытыми.

Автомобиль, за рулем которого находился Михаил Ефремов, попал в аварию на Смоленской площади в Москве вечером 8 июня. Его машина вылетела на встречную полосу и столкнулась с фургоном Lada. Актер не пострадал. Водитель другого автомобиля позднее скончался в больнице. В отношении Ефремова возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 264 УК, если его признают виновным, ему грозит от пяти до 12 лет лишения свободы. 9 июня суд отправил его под домашний арест на два месяца.