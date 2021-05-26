Merilins Mensons
Foto: AFP/Scanpix

Полиция штата Нью-Гэмпшир выдала ордер на арест рок-музыканта Мэрилина Мэнсона (настоящее имя Брайан Уорнер), сообщает Daily Beast.

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Мэнсона обвиняют в нападении на видеооператора во время концерта в Гилфорде в 2019 году. Имя пострадавшего не сообщается. В полиции уточняют, что Мэрилин Мэнсон не возвращался в штат, чтобы ответить на выдвинутые обвинения в суде.

Музыканту может грозить штраф в размере $2 млн или тюремное заключение сроком до одного года.

Пока представители Мэрилина Мэнсона не комментировали инцидент.

Известно, что выдача ордера не связана с обвинениями Мэрилина Мэнсона в насилии над женщинами.

В феврале 2021 года актриса Ивэн Рейчел Вуд заявила, что Мэнсон подвергал ее насилию годами. К ее обвинениям присоединилось еще четверо женщин, которые пожаловались на сексуальное насилие и пытки. Позже против певца Мэрилина Мэнсона были выдвинуты новые обвинения в сексуальных домогательствах и насилии — на этот раз от имени его бывшей помощницы.

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