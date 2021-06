Полиглот из Гарварда. Натали Портман - 40

Что общего между Падме Амидалой из "Звездных войн", Ниной Сейерс из "Черного лебедя" и Джейн Фостер из фильмов Marvel? Всех этих персонажей сыграла голливудская актриса Натали Портман, которая сегодня празднует свой 40-летний юбилей.

В честь дня рождения актрисы, мы публикуем несколько интересных фактов из ее жизни.

1. Не секрет, что актеры иногда выбирают себе сценические псевдонимы. Натали Портман еще в детстве придумала себе другое имя, чтобы защитить себя и свою семью. Настоящее имя актрисы — Натали Хершлаг, а это девичья фамилия ее бабушки.

2. Портман родилась в Иерусалиме, но росла в Америке в разных городах. Также она некоторое время жила с мужем в Париже. В 2018 году по "политическим мотивам" актриса отказалась принять врученную ей израильскую награду "Вклад еврейских женщин в человечество".

3. В 2003 году Натали Портман закончила Гарвардский университет.

4. Актриса – настоящий полиглот, потому что говорит на шести разных языках: английском, иврите, французском, испанском, немецком и даже японском.

5. Вместе с Джонни Депом актриса снилась в видео на песню Пола Маккартни My Valentine, где актеры синхронно переводили текст песни на язык жестов.

6. Одной из первых главных ролей Портман должна была стать роль Джульетты в фильме "Ромео + Джульетта", но ее получила Клэр Дэйнс. Дело в том, что продюсеры фильма беспокоились из-за разницы в возрасте Натали Портман и Леонардо Ди Каприо, ведь на тот момент актрисе было всего лишь 13 лет.

7. Одна из самых значительных ролей Портман была в драме 2010 года "Черный лебедь", главные события которой развиваются вокруг балета. Актриса получила "Оскар" за роль в этом фильме. При этом, многие были не довольны таким решение киноакадемии, потому что ходили слухи, что большинство танцевальных партий исполняла балерина Сара Лейн, а лицо Натали Портман наложили на ее тело. Создатели фильма настаивали на том, что Лейн танцевала лишь самые сложные партии, а все остальное Портман делала сама.

8. Чтобы почтить память женщин-режиссеров, которых не упомянули во время церемонии вручения "Оскара", Портман заказала специальный костюм для церемонии 2020 года. На ней был плащ от Dior, на подкладке которого были вышиты имена выдающихся женщин, работающих в киноиндустрии.

Natalie Portman embroidered her Dior cape with all of the female directors who weren't nominated for #Oscars. Check out her explanation here. pic.twitter.com/kyyo2wVMZf