Полина Гагарина подала на развод с Дмитрием Исхаковым
Foto: Publicitātes attēls

Певица Полина Гагарина подала иск о расторжении брака с фотографом Дмитрием Исхаковым, сообщает агентство городских новостей "Москва".

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Согласно копии документа, имеющейся у издания, заявление о разводе поступило 24 ноября. Беседа между истцом и ответчиком назначена на 14 декабря.

По информации Telegram-канала Mash, Гагарина потребует у суда оставить себе на воспитание дочь Мию. При этом певица будет не против свиданий отца с ребенком.

После развода Полина Гагарина, по данным Mash, планировала подать иск о разделе имущества. Речь пойдет о нескольких квартирах, доме и компании певицы.

Пара не оформляла развод с мая, когда стало известно, что артистка ушла от мужа, и они перестали жить вместе. Гагарина и Исхаков поженились в 2014 году. Их дочь Мия появилась на свет в 2017 году.

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Source

Lenta.ru

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Source

Lenta.ru

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