Российская певица Полина Гагарина впервые прокомментировала информацию о разводе с мужем, фотографом Дмитрием Исхаковым. Соответствующее заявление она сделала в шоу "Конечно, Вася!" на YouTube.

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Она подтвердила данные о своем разводе, отметив, что стремилась не афишировать бракоразводный процесс в соцсетях.

"Я никогда не славилась пиаром личной жизни. Я за то, чтобы все оставалось в семье, потому что это мой тыл, моя любовь", — сказала Гагарина.

На вопрос ведущих о брачных контрактах певица заявила, что не старается "выстроить какую-то стратегию" в начале отношений, "как будто ты готов заранее к концу".

По ее мнению, российские женщины верят в порядочность мужчин, поэтому не стремятся заключать брачные контракты.