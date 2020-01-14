Политик Путнис в Германии оформил официальный брак с мужчиной

Латвийский политик Роберт Путнис, до сентября прошлого года возглавлявший партию "Прогрессивные", оформил официальный брак со своим партнером Дмитрием Марковым.

Об этом Путнис рассказал в социальных сетях, опубликовав несколько снимков в Instagram. Регистрация состоялась в Мюнхене.

В подписи к снимку Роберт напомнил, что они с Дмитрием 10 лет состояли в официальном партнерстве и он счастлив, что наконец вступил в брак. "Конечно, это сопровождается горечью от того, что другое государство предоставляет большую правовую защиту, нежели моя любимая Латвия", - написал Путнис.

Роберт Путнис впервые о своей нетрадиционной ориентации заявил в 2015 году, когда занимал пост главы отдела по политике СМИ в Министерстве культуры. С Дмитрием Марковым он живет уже около 13 лет.