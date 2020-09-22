Политик Регина Лочмеле-Лунева разводится с третьим супругом
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Во вторник, 22 сентября, вступает в законную силу развод политика партии "Согласие" Регины Лочмеле-Луневой и телохранителя Павла Лунева. После развода Регина вернет себе фамилию Лочмеле, сообщает издание Privātā Dzīve.

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"Во вторник мой развод вступает в законную силу. До этого дня у меня и моего супруга есть время передумать. То, что разводимся, - это правда. О причинах я говорить не планировала", - сказала журналу Регина Лочмеле.

Павел Лунев - третий супруг Регины Лочмеле, они поженились 14 лет тому назад, когда Лочмеле работала в руководстве охранной фирмы Jaguārs.

В браке Павла и Регины родился сын. Ранее они считались образцовой супружеской парой, ничто не свидетельствовало о проблемах в браке до того момента, пока не был зарегистрирован развод через нотариуса, пишет Privātā Dzīve.

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"Согласие" Регина Лочмеле-Лунева
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