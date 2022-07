"Полная чушь". Илон Маск отверг утверждения о романе с женой сооснователя Google Сергея Брина

Осенью 2021 года у Илона Маска был короткий роман с Николь Шанахан, супругой сооснователя Google Сергея Брина, из-за чего тот подал на развод в начале 2022-го, рассказали источники Wall Street Journal. "Полная чушь" - так отреагировал Маск на эти обвинения. Сергей Брин и его жена пока никак не комментировали публикацию.

Маск - богатейший бизнесмен мира по версии Forbes (состояние 253,4 млрд долларов). Сергей Брин, американский бизнесмен советского происхождения, занимает в списке Forbеs 9 место (89,9 млрд долларов).

О желании Сергея Брина и Николь Шанахан разойтись стало известно в июне 2022 года. Но заявление в Верховный суд Санта- Клары было подано еще в январе 2022 года, пишет Wall Street Journal, ссылаясь на документы суда. Причиной развода, указанной в документах, стали "непримиримые разногласия" пары. В результате развода Шанахан хочет получить 1 млрд долларов, утверждают источники издания.

Маск и Брин были давними друзьями, например, глава Tesla многие годы регулярно бывал в калифорнийском доме Брина. Основатели Google Сергей Брин и Ларри Пэйдж в 2006 году стали инвесторами стартапа Маска - проекта по выпуску электрокаров Tesla.

Глава Tesla Илон Маск отрицает роман с Николь Шанахан, женой сооснователя Google Сергея Брина. "Полная чушь", написал он в "Твиттере", добавив, что у него по-прежнему хорошие отношения с Сергеем Брином, с которым он совсем недавно был на совместной вечеринке.

Elon Musk’s allegedly banged Google co-founder Sergey Brin’s wife leading to the couple’s divorce filing. The two are apparently no longer friends. ⁦@elonmusk⁩ https://t.co/87JEc3fSe6