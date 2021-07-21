"Полностью правдивые": принц Гарри продал свои мемуары

В 2022 году будут опубликованы "правдивые" мемуары принца Гарри. Герцог Сассекский уже продал рукопись издательству Random House, а всю полученную прибыль обещает направить на благотворительность. О своем намерении написать книгу о жизни в королевской семье герцог своих родственников не предупредил.

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Герцог Сассекский принц Гарри вместе с американским издательством Random House готовится к публикации мемуаров, которая намечена на конец следующего года. Об этом объявила сама компания. В сообщении говорится, что принц Гарри впервые поделится "точными сведениями о приключениях, потерях, жизненном опыте и уроках, которые помогли ему сформироваться". Сумма сделки, по информации портала Page Six, составила около $20 млн.

"Я пишу это не как принц, которым я родился, а как человек, которым я стал, — написал в совместном обращении сам Гарри. — Я примерял на себя много масок на протяжении долгого периода времени, как в прямом, так и в переносном смысле. Я надеюсь, что, рассказывая свою историю, описывая взлеты и падения, ошибки и полученные уроки, я смогу показать, что независимо от того, откуда мы родом, у нас больше общего, чем мы думаем".