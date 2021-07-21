"Полностью правдивые": принц Гарри продал свои мемуары

В 2022 году будут опубликованы "правдивые" мемуары принца Гарри. Герцог Сассекский уже продал рукопись издательству Random House, а всю полученную прибыль обещает направить на благотворительность. О своем намерении написать книгу о жизни в королевской семье герцог своих родственников не предупредил.
Герцог Сассекский принц Гарри вместе с американским издательством Random House готовится к публикации мемуаров, которая намечена на конец следующего года. Об этом объявила сама компания. В сообщении говорится, что принц Гарри впервые поделится "точными сведениями о приключениях, потерях, жизненном опыте и уроках, которые помогли ему сформироваться". Сумма сделки, по информации портала Page Six, составила около $20 млн.
"Я пишу это не как принц, которым я родился, а как человек, которым я стал, — написал в совместном обращении сам Гарри. — Я примерял на себя много масок на протяжении долгого периода времени, как в прямом, так и в переносном смысле. Я надеюсь, что, рассказывая свою историю, описывая взлеты и падения, ошибки и полученные уроки, я смогу показать, что независимо от того, откуда мы родом, у нас больше общего, чем мы думаем".
В пресс-релизе книга описывается как "интимная и проникновенная", "честная и трогательная". Также заявляется, что автор представит свой "честный и пленительный" портрет и покажет читателям, что "его судьба — это вдохновляющая и смелая история", а не только то, что о нем говорят в интернете.
В мемуарах будет подробно описана не только жизнь Гарри в стенах Кенсингтонского дворца, но и его отношения с женой Меган Маркл и детьми — двухлетним сыном Арчи и дочерью Лилибет, которой всего месяц.
Журналисты отмечают, что в заявлении не было сказано, какая именно часть пойдет на благие дела, а также не были раскрыты условия сделки, которая включает в себя не только публикацию мемуаров, но и права на аудиокнигу и продажу продукции по всему миру.