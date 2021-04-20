"Полные — не в моем вкусе". Виктор Щербатых ищет возлюбленную

Знаменитый в прошлом латвийский тяжелоатлет Виктор Щербатых стал гостем ток-шоу Kad viņa satiekas на канале STV Pirmā! Бывший спортсмен признался, что ищет возлюбленную, и рассказал о своих предпочтениях.

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"Для меня важно, чтобы женщина не была полной", — начал Щербатых. Тяжелоатлет посвятил спорту 27 лет своей жизни. После завершения карьеры он похудел на 40 кг и не скрывает — хотя для этого потребовалось много труда и дисциплины, результатом он очень доволен.

Щербатых хочет, чтобы дама его сердца также заботилась о своем теле — полные женщины спортсмена не привлекают. "Я не говорю, что полные женщины ненормальные. Нет! Просто мне такие не нравятся! Я на таких не смотрю! Я могу поздороваться, поговорить, но как на женщин я на таких не смотрю", — сказал он.

Профессиональный спорт потребовал жертв - Виктору пришлось отказаться не только от личной жизни, но и от красивого тела. "Я весил 147 кг, у меня не было шеи, зато был большой живот, но это была работа", — объяснил он. — Я был толстым двадцать лет, но моя работа требовала от меня быть таким. Когда закончил карьеру, мне захотелось узнать, что чувствует худой и красивый человек. Возможно, красоту я упустил, но худобу — нет".

Ранее сообщалось, что Щербатых пытался искать любовь в Tinder. Спортсмен признался, что удалил свой профиль.Виктор проявил симпатию к нескольким дамам, но они никак не отреагировали, поэтому у него возникла мысль — какого "принца" хотят женщины? Почему дамы проходят мимо нормальных мужчин, которые не пьют, не курят, приносят домой зарплату...