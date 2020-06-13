Некогда самая образцовая пара российского шоу-бизнеса - рэп-исполнитель Джиган и Оксана Самойлова - дали своим поклонникам надежду на примирение.
На днях Джиган, его коллега Тимати и TikTok-блогер Даня Милохин побывали гостями шоу "Вечерний Ургант", где представили совместную песню "Хавчик", собравшую за два дня более 4 миллионов просмотров на YouTube.
В зрительном зале присутствовала и пока еще супруга Джигана. Поклонники пары, которая воспитывает четверых детей, предположили, что Джиган и Оксана сумели примириться. Сами они пока на эту тему не говорят.
Между тем еще две недели назад Самойлова, которая подала на развод после странного поведения супруга и его попадания в реабилитационную клинику, объясняла, что совместные снимки в социальных сетях ничего не значат, как и то, что они с Джиганом все еще живут в одном доме.
"Дом мы не продаем и продавать никогда не собирались, это кто-то просто придумал, - пояснила Оксана. - Сейчас действительно идет бракоразводный процесс. Живем мы пока вместе, мы по прежнему любящие мама и папа для своих детей. Я не страдаю, не мучаюсь, у меня нет депрессии. У меня все хорошо. Я не злюсь и не обижаюсь, мне просто все равно. Общаемся мы отлично, с этим проблем у нас за 10 лет не было и сейчас нет. Все остальное под очень большим вопросом".
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После этого фото многие подумали,что мы «помирились» Хочу немного прояснить ситуацию. Вокруг темы нашей семьи уже просто невыносимо много абсолютно разной информации. учитывая что я по прежнему не собираюсь давать никаких интервью, моя страница это единственный источник,где я могу поделиться правдой. я очень много лет веду свой Инстаграм честно и с большим уважением к своим подписчикам .когда ты столько лет ведёшь открытый блог о себе ,очень сложно и как-то не честно резко начать умалчивать 50 процентов происходящего.я уже взрослая тётя ,я прекрасно понимаю что не обязана ни перед кем отчитываться ,не обязана ничего объяснять и тд .но я хочу продолжать быть честной.без подробностей и деталей.мне не нужен хайп ,кто давно на меня подписан это знают. Вот Несколько фактов о которых постоянно говорят сми: дом мы не продаём и продавать никогда не собирались .это кто-то просто придумал. сейчас действительно идёт бракоразводный процесс . живем мы пока вместе.мы по прежнему любящие мама и папа для своих детей. Я не страдаю ,не мучаюсь ,у меня нет депрессии.у меня всё хорошо)я не злюсь и не обижаюсь,мне просто всё равно. Общаемся мы отлично )с этим проблем у нас за 10 лет не было и сейчас нет) Всё остальное под очень большим вопросом .