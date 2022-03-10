Помолюсь за тебя, богохульник. Алла Пугачева ответила на слухи об эмиграции
Foto: Kadrs no video

На фоне войны в Украине Россию стали покидать знаменитости. Известно, что в Израиль уехали Валерия и Иосиф Пригожин (продюсер пояснил, что навещал маму и тетю), в США находится Валерий Леонтьев (у него там давно есть недвижимость), слухи ходили и об отъезде Аллы Пугачевой и Максима Галкина.

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Известно, что певица нарушила давнюю традицию "разрешения весны" - ежегодно в первое воскресенье марта поклонники приходили к ее дому поздравить с наступлением весны, а Пугачева говорила им: "Весну разрешаю". Однако в этом году к ним вышел охранник, хозяев дома не было. Многие связали это с недавним антивоенным высказыванием Галкина в соцсетях, а в СМИ появились сообщения, что супруги покинули страну. При этом пункт назначения звездной пары у всех был разный - Израиль, Кипр, Турция и даже Латвия.

В одном из выступлений недобрым словом Пугачеву помянул и одиозный священник Андрей Ткачев. Он заявил, что она навсегда покинула Россию и он очень долго этого ждал. В ответ певица опубликовала в соцсетях видео, где заявила, что каникулы, отпуск и лечение не считаются эмиграцией. "Рано радуешься, Андрюша. Вернусь - разберемся, - сказала Алла Пугачева, - помолюсь за тебя, богохульник".

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