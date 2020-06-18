"Помощник" Петросяна совершил кражу на похоронах Трушкина

Российский юморист Евгений Петросян был крайне удивлен, когда узнал, что некий мужчина, представившийся его помощником, совершил крупную кражу на похоронах писателя Анатолия Трушкина.

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Как пишет "Комсомольская правда", мужчина представился Николаем, заявив, что он помощник Петросяна и тот прислал его на подмогу. На лице злоумышленника была медицинская маска.

Об обстоятельствах происшествия изданию рассказал Лука Затравкин, сын художника Никаса Сафронова. Именно он занимался вопросами организации похорон. По его словам, мужчина очень убедительно сыграл роль "помощника", и очевидно действовал не один. Он активно помогал директору похоронного агентства Самвелу, но когда стали прибывать родные и близкие Трушкина, исчез из поля зрения.

"Когда Самвел отправился в аптеку купить воды и нашатыря, которые могут понадобиться близким во время отпевания, не обнаружил у себя кошелька, - рассказал "КП" Затрвкин. - Значит, говорит, оставил в рюкзаке в машине. Пошел к джипу — кошелька нет. Оказалось, что задолго до этого он при "Николае" оставил кошелек в машине, тот видел, а потом вместе с друзьями вскрыл джип. Подельники ждали в другой машине, отсканировали электронный ключ, а потом открыли замок, "Николай" залез в автомобиль, что-то взял оттуда, положил в карман под пиджак и быстро скрылся в направлении дороги. Все это зафиксировано на съемке с церковных камер". В кошельке были 500 тысяч рублей (6,4 тысячи евро), собранных на организацию похорон.

Учитывая ситуацию, никто и не подумал позвонить Петросяну и проверить, действительно ли он присылал кого-то помочь.

Сам юморист был крайне удивлен вопросам о помощнике. В комментарии изданию он заявил, что не знает никакого Николая: "Это какая-то провокация. Первый раз слышу о таком. Он мог назваться помощником кого угодно, понимаете? Я не знаю об этом ничего. Было бы хорошо, если б вы нашли фото этого человека".

И снимок у "КП" есть, так как на похоронах был фотограф издания. Правда, лже-помощник был в маске, однако глава похоронного агентства все же запомнил его лицо, так как они отходили на перекур, во время которого злоумышленник маску снял. В полиции уже составили фоторобот и занимаются поисками мошенника.