Поп-звезда Селена Гомес хочет завершить карьеру
Foto: Vida Press

Певица Селена Гомес призналась, что задумывается о завершении музыкальной карьеры.

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В интервью Vogue она допустила, что не всегда будет заниматься музыкой. "Сложно продолжать заниматься музыкой, когда тебя не воспринимают всерьез. Иногда я думаю — а в чем смысл? Почему я продолжаю?" — сказала певица.

Своей лучшей песней Селена считает Lose You to Love Me, однако она отметила, что и этот трек нравится не всем. "Многим нравится моя музыка, и за это я благодарна, из-за этого я продолжаю, но, думаю, следующий альбом будет другим. Хочу сделать еще одну попытку прежде чем, может быть, уйду из музыки", — поделилась Гомес.

Селена Гомес выпустила первый альбом Kiss & Tell в 2009 году, позже она записала еще три сольных пластинки и два альбома в коллаборации Selena Gomez & the Scene.

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