Популярная плюс-сайз-модель показала себя в обнаженном виде без фотошопа
Foto: Vida Press/Swimsuitsforall.com/Splash News

Популярная американская плюс-сайз-модель Эшли Грэм попозировала обнаженной для своего мужа, режиссера и имиджмейкера Джастина Эрвина.

Снимки без фотошопа появились в stories его Instagram-аккаунта. В видеоролике, Грэм в голом виде сидит на стуле и периодически меняет позы. На одном из получившихся кадров она запечатлена боком к камере и в одном белом кардигане, на другом позирует без одежды и смотрит вверх. Автор съемки опубликовал фотографии без обработки, на некоторых виден целлюлит на ноге модели.

Кадры съемки Грэм выложила и в своем Instagram. Она уже не раз делилась своими фото в обнаженном виде. Так, кадр одной из фотосессий появился в сети 28 декабря 2019 года. На нем голая Грэм позирует, стоя на коленях, выгнув спину и откинув назад голову и руки. «Готова сдаться», — подписала пост девушка и отметила фотографа Касс Берд.

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Lenta.ru

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Lenta.ru

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