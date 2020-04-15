Российский комик Александр Гудков рассказал в интервью Ксении Собчак, что полгода назад сделал предложение любимому человеку и собрался жениться.

Гудков неохотно отвечал на вопросы о личной жизни, но сообщил, что у него есть любимый человек и что он готов сделать все, чтобы этому человеку было хорошо. На вопрос о том, как он планирует сделать предложение, он ответил, что в такой ситуации нужно "просто сказать и все", а также добавил, что в его случае "уже все сказано".

Комик отметил, что решил не устраивать свадебное торжество. По его словам, он бы рассмотрел этот вариант, если бы не был известным человеком. Собчак в ответ на это заявила, что готова провести его свадьбу бесплатно.

После выхода первой части интервью с Гудковым Собчак призналась, что у нее случилась истерика от смеха. Комик рассказал о смерти актера Валентина Гафта, после чего ведущей позвонил ее коллега Иван Ургант и спросил, зачем они "похоронили Гафта". После этого Собчак принесла извинения актеру.