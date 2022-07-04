Популярный ютубер Technoblade скончался от рака в 23 года

В 23 года скончался один один из самых популярных стримеров по игре Minecraft известный как Technoblade, который больше года боролся с раком. Его фотографии появились на экране, впервые открывая его лицо более чем 10 миллионам подписчиков, он также раскрыл свое настоящее имя. Таинственного игрока в Minecraft звали Алекс.

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На его YouTube-канале вышло прощальное видео, которое записал отец стримера. За несколько часов до смерти Алекс написал последнее письмо в своей жизни, в котором поблагодарил свою аудиторию за все и сказал, что последние годы жизни были самыми лучшими.

На канале Technoblade на Youtube насчитывается 10,5 млн подписчиков, а его стримы по Minecraft набирали миллионы просмотров. В апреле 2021 года у Алекса нашли раковую опухоль.

Спустя сутки после смерти Technoblade игроки в Minecraft обнаружили, что разработчики из студии Mojang обновили главную картинку запуска игры. Свинья на ней теперь изображена с короной — с таким аватаром и играл Technoblade. Судя по всему, подобным образом создатели игры почтили память блогера.