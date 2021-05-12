Попытка номер два? Дженнифер Лопес и Бен Аффлек провели вместе отпуск
Foto: Vida Press

Актер Бен Аффлек и поп-исполнительница Дженнифер Лопес провели вместе отпуск на горнолыжном курорте в Монтане, сообщает Daily Mail.

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Уточняется, что артист владеет собственным шале на территории курорта. Его с бывшей возлюбленной засняли в автомобиле. Ранее их также заметили вместе в особняке Лопес в Лос-Анджелесе. При этом источники, близкие к паре, утверждают, что они состоят в дружеских отношениях.

В апреле стало известно, что певица разорвала помолвку с бейсболистом Алексом Родригесом, с которым встречалась с 2017 года. Звезды опубликовали заявление, в котором говорилось, что у них куда лучше получается быть друзьями, чем парой.

В январе 48-летний Бен Аффлек тоже расстался с возлюбленной — 32-летней актрисой Аной де Армас. Артисты познакомились на съемках фильма «Глубокие воды». Они начали встречаться в марте 2020 года.

Бен Аффлек и Дженнифер Лопес расстались 17 лет назад. Они были помолвлены, однако решили отменить свадьбу.

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Source

Lenta.ru

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Source

Lenta.ru

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