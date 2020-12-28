Поражены 80% легких: Алиса Фрейндлих госпитализирована с коронавирусом
Foto: Itar-Tass/Scanpix

Народная артистка России Алиса Фрейндлих находится в отделении реанимации петербургской больницы. У актрисы подтвержден коронавирус. В настоящий момент, по данным СМИ, поражение легких артистки составляет около 80%.

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О госпитализации Алисы Фрейндлих с диагнозом коронавирусная инфекция сообщил в своем Facebook петербургский историк Константин Богуславский. "Как сообщили друзья из БДТ, драгоценнейшая и прекраснейшая Алиса Бруновна Фрейндлих несколько дней назад попала в 122 медсанчасть с ковидом и пневмонией. С учетом возраста это очень тревожит и беспокоит", — написал он.

Как пишет FlashNord, Фрейндлих была доставлена в больницу еще 25 декабря. Тогда же врачи получили положительные результаты теста на заражение коронавирусом. В день поступления поражение легких Фрейндлих составляло 36%, ее состояние оценивалось как стабильное, но тяжелое.

В настоящий момент, по данным СМИ, заражению оказались подвержены уже 80% легких. Врачи подают актрисе кислород с помощью аппарата для неинвазивной вентиляции легких.

В Большом драматическом театре, в труппе которого состоит Фрейндлих, телеканалу "360" сообщили о том, что актриса идет на поправку.

По словам источника сайта kp.ru, актрису госпитализировали за неделю до появления сообщений об этом. "Около недели назад ее направили в больницу. У Алисы Бруновны коронавирусная инфекция. Ситуация серьезная — вирус дал тяжелые осложнение на легкие. Сейчас врачи собираются ее из этого состояния выводить. Она в реанимации", — сказал источник. Он также обратил внимание, что врачи в настоящий момент избегают делать конкретные прогнозы о состоянии Фрейндлих.

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