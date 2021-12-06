Порно с принцессой и фальшивый сын. Как теории заговора помогают королевской семье травить неугодных

Похоже, заговор таблоидов против принца Гарри и Меган Маркл действительно существует. И его действительно подпитывает брат Гарри принц Уильям. Авторы нового документального фильма "Би-би-си" "Принцы и пресса" попытались выяснить, что стоит за освещением скандалов в британском королевском семействе. И хотя журналисты и эксперты, которых в нем показали, не сказали ничего нового, многое стало понятно. "Лента.ру" разобралась, что происходит.

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Конфликт между британской прессой, принцем Гарри и его женой Меган Маркл продолжается почти три года. Гарри и Меган называют его травлей, которая вынудила их уехать из страны. В интервью Опре Уинфри в марте 2021 года Гарри признался, что семья отказала ему, когда он просил помочь ему в борьбе с дезинформацией. Меган пошла еще дальше и заявила, что лживые сплетни о ней распространяются из Букингемского дворца.

И таблоиды, и королевская семья отрицают все обвинения, тем более что доказать их нечем. Тем не менее основания для подозрений действительно есть — уж слишком слаженной была атака прессы на Гарри и Меган перед их интервью Опре. Даже респектабельная газета The Times, обычно избегающая королевских сплетен, опубликовала не одну, а сразу несколько статей с обвинениями в адрес Меган Маркл.

В одной из них приводились отрывки из электронного письма Джейсона Кнауфа, бывшего пресс-секретаря Гарри и Меган. В послании, датированном октябрем 2018 года, он жаловался, что Меган издевается над своими сотрудницами. Больше всего публикации The Times напоминали слив компромата, который затеяли, чтобы запугать Гарри и Меган. И так полагали не только их сторонники.

Даже бывший пресс-секретарь королевы Дики Арбитер признал, что письма Кнауфа могли попасть в прессу лишь с разрешения принца Уильяма, у которого он теперь работает.

Foto: PA Wire/Scanpix/LETA

Авторы документального фильма "Би-би-си" обратились к королевскому корреспонденту The Times Валентину Лоу, написавшему ту самую статью, и спросили напрямую, в самом ли деле разоблачение было приурочено к интервью Опре. Лоу не стал отпираться. "Если бы статьи вышли после Опры, всем было бы на них плевать, — объяснил он. — А перед интервью — это как если бы мы махали флагом и говорили всем: просто запомните, что есть другая версия событий, которую тоже нужно выслушать". Он отказался объяснять, откуда взялась эта точка зрения, и заверил, что принц Уильям был ни при чем.

Все, по его словам, началось куда раньше. Поворотным моментом, после которого пресса принялась открыто травить Меган Маркл, была новость о том, что Меган довела Кейт до слез, опубликованная в 2018 году (по версии Меган, все было совсем наоборот). Авторы "Принцев и прессы" нашли и ее автора — редактора Daily Telegraph Камиллу Томини. Она объяснила, что услышала о плачущей Кейт из своих источников и решила об этих слухах написать.

Но что за источники могли знать о событии, случившемся за закрытыми дверями, где, не считая Кейт и Меган, почти никого не было? "Кто это сказал? Помощники Кейт? Ее друзья?" — допытывались авторы фильма "Би-би-си". На этот вопрос Томини отвечать не захотела.

За новостью о плачущей Кейт последовали другие скандальные истории о Меган. Ее обвиняли в растрате миллионов фунтов, объявляли плохой дочерью и уличали в неподобающих политических амбициях. Судя по осторожным ответам журналистов, с которыми беседовали авторы фильма "Би-би-си", готовность, с которой на нее набросились таблоиды, имеет два объяснения. С одной стороны, это отражало запрос их читателей — британцев старшего поколения, которые с самого начала недолюбливали Меган Маркл.