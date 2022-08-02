После десяти лет работы Линда Мурниеце эмоционально простилась с Hotel Roma

Бывший политик Линда Мурниеце почти десять лет управляла гостиницей Hotel Roma, которая находится в самом сердце Старой Риги. Сейчас она окончательно покинула отель, рассказав об этом в социальных сетях.

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Мурниеце подтвердила порталу Delfi, что она завершила этот период своей профессиональной жизни еще в октябре 2021 года, заявив, что ищет новую работу. За это время она осуществила свою мечту о гостевом доме, и теперь ее работа в гостинице завершена официально.

Мурниеце разместила на платформе Facebook фотографии и видео, на которых символически запечатлен ее отъезд, — с потолка фойе гостиницы был снят большой латвийский флаг.

"Мы сняли флаг вместе. Моя вторая семья и друзья. Я обещала сделать это несколько лет назад. В тот день, когда я пойму, что дверь должна быть закрыта, чтобы двигаться дальше, мы снова будем вместе. Это было необыкновенно красивый, сердечный и памятный вечер... Я снова надела фартук и угостила своих коллег, которые много лет ежедневно обслуживали наших гостей. Это было прекрасное прощание.

Флаг Hotel Roma теперь в моем распоряжении, и однажды он снова будет развеваться на какой-нибудь высокой мачте. Спасибо вам всем за эти прекрасные почти десять лет", — написала Мурниеце.