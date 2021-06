Постарела и устала. Шинейд О'Коннор объявила об уходе со сцены

Ирландская певица Шинейд О'Коннор объявила в Twitter об уходе со сцены. Свое решение 54-летняя певица объяснила возрастом и усталостью. "Концертов и мероприятий больше не будет", — написала она.

Кроме того, О'Коннор извинилась перед промоутерами и менеджерами, для которых новости о ее уходе со сцены оказались сюрпризом. "Я не хотела ждать мужского одобрения того, когда именно мне уходить", — уточнила артистка.

В 2022 году должен выйти новый альбом Шинейд О'Коннор под названием NVDA, который, если верить певице, будет последним.

This is to announce my retirement from touring and from working in the record business. I've gotten older and I'm tired. So it's time for me to hang up my nipple tassels, having truly given my all. NVDA in 2022 will be my last release. And there'll be no more touring or promo.