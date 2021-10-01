Потомок Романовых венчался в Исаакиевском соборе в Санкт-Петербурге
Foto: TASS/Scanpix/LETA

Георгий Романов, потомок царской семьи по Кирилловской ветви рода Романовых, последние три года живет в России и именно поэтому решил венчаться со своей невестой, дочкой итальянского дипломата Викторией Беттарини, в Санкт-Петербурге.

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Мария Владимировна Романова, мать Георгия - внучка великого князя Кирилла Владимировича, который с приходом большевиков и уже в изгнании объявил себя императором. Николаю II он приходился двоюродным братом. Вдовствующая императрица Мария Федоровна, надеясь на спасение Николая II, считала это "преждевременным".

Права ветви Кирилловичей на главенство в доме Романовых оспариваются - как из-за множества морганатических (т.е. с лицами неравного положения) браков, так и из-за особенностей отречения от престола нескольких представителей императорского рода.

Тем не менее в 1990-е годы молодая российская власть всячески поддерживала отношения с ветвью Кирилловичей - Мария Федоровна и Георгий много раз бывали в России, имели дружеские отношения с Патриархом Алексием II и семьей мэра Санкт-Петербурга Собчака, развивали разные проекты, в основном благотворительного характера.

Анонсировалось, что на свадьбе будет губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, но тот церемонию не посетил.

Пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков заявил: "Нет, президент никак не планирует поздравлять молодоженов. Ещё раз повторяю, это бракосочетание никоим образом не относится к нашей повестке дня".

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BBC News Русская служба:

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