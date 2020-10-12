У следствия появились доказательства убийства певицы Валентины Легкоступовой, сообщает Пятый канал.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Адвокат Сергей Жорин, который представляет интересы дочери артистки, заявил, что правоохранительные органы побывали в квартире Легкоступовой. "Многочисленные следы крови на постельном белье — простыня, пододеяльник, подушка. Также была обнаружена одна из гантелей, завернутая в полотенце, на котором также были следы крови", — рассказал он.

Юрист добавил, что в квартире нашли и расписку певицы об отчуждении квартиры. В настоящее время все улики отправлены на экспертизу.

По словам Жорина, убийство рассматривается как одна из версий смерти Легкоступовой. Главным подозреваемым является ее муж Юрий Фирсов.

Валентина Легкоступова умерла 14 августа. 11 августа появилась информация о том, что певицу вместе с мужем поместили в наркологическую клинику. Причиной стало то, что пара долгое время не выходила на связь с родственниками, а 7 августа обоих нашли в их московской квартире в состоянии алкогольного опьянения. У Легкоступовой обнаружились многочисленные травмы и синяки, поэтому ее перевели в другую больницу, где экстренно прооперировали, удалив внутричерепную гематому. Состояние певицы оценивалось как крайне тяжелое.