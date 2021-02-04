В сети появились новые переписки с обвиненным в каннибализме американским актером Арми Хаммером. Об этом сообщает Daily Mail.

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Женщина, решившая не раскрывать свое имя, рассказала, что начала общаться с артистом в декабре. Он писал, что секс — его любимый наркотик, и признавался, что любит душить своих партнерш почти до потери сознания.

"Будь моей идеальной маленькой шлюшкой и дай мне пять оргазмов. И скажи: "Спасибо, сэр", — просил Хаммер свою собеседницу. Он также требовал, чтобы она сделала аудиозапись или видео во время мастурбации.

Актер жаловался женщине, что его стыдят в интернете за сексуальные предпочтения. При этом он добавил, что счастлив: "Жизнь хороша. Это просто тяжелый момент". По словам звезды, после скандала ему начали писать многие девушки, которые предлагали "съесть кусочки" от них.

Ранее в соцсетях появились скриншоты переписок Хаммера с любовницами, в которых актер называл себя стопроцентным каннибалом и признавался в желании съесть свою партнершу, выпить ее кровь и подержать в руках ее бьющееся сердце. Позднее еще несколько бывших возлюбленных обвинили артиста в манипуляциях и неадекватном поведении. Модель Пейдж Лоренце рассказала, что однажды он вырезал ножом букву "А" на ее лобке, а затем начал облизывать рану. Кроме того, Хаммер просил ее удалить ребра, чтобы он смог их съесть.