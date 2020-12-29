Появились подробности о состоянии госпитализированной Алисы Фрейндлих

Появились новые подробности о состоянии госпитализированной российской актрисы Алисы Фрейндлих. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Отмечается, что у 86-летней артистки поражено менее 50 процентов легких, а не 80, как это утверждалось ранее. Врачи оценивают состояние как стабильно тяжелое, однако уточняют, что оно соответствует возрасту. Кроме того, они говорят об оптимистичных прогнозах, связанных с ее выздоровлением.

Опровергнута информация о том, что Фрейндлих подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Актриса находится в сознании, может разговаривать и интересуется, можно ли ей покурить сигареты.

Ранее в понедельник сообщалось, что артистка попала в реанимацию с обширным поражением легких. У нее диагностировали коронавирус и пневмонию.

Народная артистка СССР Алиса Фрейндлих известна по таким фильмам, как "Служебный роман", "Агония", "Сталкер", "Д'Артаньян и три мушкетера" и "Жестокий романс". Она служит в БДТ имени Товстоногова с 1983 года.