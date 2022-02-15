Поющая кукуруза, электробаян и "Запорожец": как снимали рекламу в СССР и сколько актерам за нее платили

В телерекламе времен СССР часто снимались артисты — они продвигали Госстрахование, "кукурузную кампанию", химчистку, электронику и многое другое. Актеры Леонид Ярмольник и Елена Драпеко рассказали "Газете.Ru" о своем опыте съемок в советской рекламе. А певец Вячеслав Малежик объяснил, что его видео "Соковыжималка" — на самом деле не реклама, а пародия на западные ролики.

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Ранняя советская телереклама работала на государство и была средством пропаганды. Первый ролик с рекламой вышел в 1964 году в рамках "кукурузной кампании" первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева. В ней граждан призывали использовать кукурузу в своем рационе.

Нередко в СССР рекламировали товары, недоступные большинству людей: современные часы, новые модели телевизоров и модную мебель.

В то время как на Западе рекламу уже умещали в 30-секундном видео, в СССР снимали ролики, которые длились несколько минут. Часто самому продукту уделялось мало внимания — например, в рекламе Сберкассы не показали даже логотип банка.

Советская реклама распространялась на ТВ, показывалась перед фильмами в кино и записывалась в качестве бонуса к лентам на видеокассетах. В 1984 году в СССР прошел первый Всесоюзный смотр-конкурс рекламных фильмов. В некоторых фильмах присутствовала нативная реклама — "Москвич-408" в "Бриллиантовой руке", "Жигули" в "Невероятных приключения итальянцев в России", Сберкасса в "Иван Васильевич меняет профессию". Фильм "Спортлото" был целиком снят для рекламы лотереи.

Часто к съемкам отдельных рекламных роликов привлекали советских знаменитостей — таких как Леонид Ярмольник, Михаил Боярский и Сергей Филиппов.