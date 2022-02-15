Поющая кукуруза, электробаян и "Запорожец": как снимали рекламу в СССР и сколько актерам за нее платили

В телерекламе времен СССР часто снимались артисты — они продвигали Госстрахование, "кукурузную кампанию", химчистку, электронику и многое другое. Актеры Леонид Ярмольник и Елена Драпеко рассказали "Газете.Ru" о своем опыте съемок в советской рекламе. А певец Вячеслав Малежик объяснил, что его видео "Соковыжималка" — на самом деле не реклама, а пародия на западные ролики.
Ранняя советская телереклама работала на государство и была средством пропаганды. Первый ролик с рекламой вышел в 1964 году в рамках "кукурузной кампании" первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева. В ней граждан призывали использовать кукурузу в своем рационе.
Нередко в СССР рекламировали товары, недоступные большинству людей: современные часы, новые модели телевизоров и модную мебель.
В то время как на Западе рекламу уже умещали в 30-секундном видео, в СССР снимали ролики, которые длились несколько минут. Часто самому продукту уделялось мало внимания — например, в рекламе Сберкассы не показали даже логотип банка.
Советская реклама распространялась на ТВ, показывалась перед фильмами в кино и записывалась в качестве бонуса к лентам на видеокассетах. В 1984 году в СССР прошел первый Всесоюзный смотр-конкурс рекламных фильмов. В некоторых фильмах присутствовала нативная реклама — "Москвич-408" в "Бриллиантовой руке", "Жигули" в "Невероятных приключения итальянцев в России", Сберкасса в "Иван Васильевич меняет профессию". Фильм "Спортлото" был целиком снят для рекламы лотереи.
Часто к съемкам отдельных рекламных роликов привлекали советских знаменитостей — таких как Леонид Ярмольник, Михаил Боярский и Сергей Филиппов.
- 1. Елена Драпеко — металлический конструктор (середина 1970-х)
- 2. Вячеслав Малежик — "Соковыжималка" (1985)
- 3. Леонид Ярмольник — электробаян "Топаз" (1985)
- 4. Леонид Ярмольник — "Вполне вероятные видеоприключения" (1985)
- 5. Михаил Боярский — "Продажа мебели по образцам" (1974)
- 6. Иван Рыжов — "Поющая кукуруза" (1964)
- 7. Игорь Кириллов — Запорожец (1966)
- 8. Сергей Филиппов, Нина Агапова — рекламный фильм Госстрахования (1971)
- 9. Виктор Ильичев — химчистка ковров (1970-е)
- 10. Василий Меркурьев — телевизор "Юность-402" (1970-е)
- 11. Валерий Ободзинский — магнитофон "Спутник-403" (1970-е)
- 12. Алексей Смирнов — антикварные магазины Ленинграда (1975)
- 13. Евгений Тиличеев — плавленые сыры "Дружба" (1980-е)
- 14. Вячеслав Невинный — напиток "Байкал" (1985)
- 15. Михаил Светин — часы "Чайка" (1988)