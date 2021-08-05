Позор и пропаганда. Дженнифер Энистон перестала общаться с непривитыми
Foto: AP/Scanpix

Американская кинозвезда Дженнифер Энистон призналась, что перестала поддерживать контакты с людьми, отказавшимися от вакцинации против COVID-19.

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Актриса стала главной героиней сентябрьского номера журнала InStyle, рассказав о текущих ролях, отношении к двойникам в соцсетях и спецэпизоде "Друзей". Затронула она также и самую актуальную сейчас тему - вакцинацию от коронавируса.

По словам Дженнифер, она "исключила из своего расписания" людей, которые отказались делать прививку или не хотят отвечать на вопрос, прошли ли они вакцинацию.

"Есть большая группа людей, которые выступают против вакцинации или просто не прислушиваются к фактам. Это настоящий позор, - заявила Энистон. - Я только что исключила несколько человек из моего еженедельного расписания, так как они отказались вакцинироваться или не раскрыли информацию, привиты ли они. Это очень досадно. Я считаю, что это ваша моральная и профессиональная обязанность - сообщить об этом, ведь мы не встречаемся и не делаем тесты каждый божий день. Разумеется, каждый имеет право на собственное мнение, но многие мнения не основываются ни на чем, кроме страха или пропаганды".

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