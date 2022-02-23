Prāta Vētra отменила концерты в России. Артис Пабрикс предложил им выступать в Косово

Отменит ли группа Prāta Vētra большой тур по России, запланированный на весну этого года, из-за российско-украинского конфликта?

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Именно этого от группы ждут некоторые жители нашей страны, которые уверены, что музыканты должны четко показать свою позицию. В горячих обсуждениях в Twitter появился и министр обороны Артис Пабрикс, который предложил Prāta Vētra вместо России выступить для украинских солдат или латвийских военнослужащих в Косово.

Mūsu mūziķi ir laipni lūgti apmeklēt Latvijas karavīrus Kosovā, jeb ziedot savu muzikālo priekšnesumu Ukraiņu karavīriem, kuriem tuvākā laikā var draudēt nāve. Bet pie agresora nav jābrauc. — Artis Pabriks (@Pabriks) February 23, 2022

Чуть позднее стало известно, что запланированные выступления переносятся. Об этом Prāta Vētra сообщила в официальном русскоязычном аккаунте в Instagram без пояснения причин.

"Мы с большим огорчением объявляем о переносе российского тура BrainStorm "Год без календаря", включая концерты 2 марта в Санкт-Петербурге и 4 марта в Москве, - говорится в публикации. - Увы, обстоятельства сильнее нас".

Представители менеджмента группы на запрос о комментарии DELFI пока не ответили.