Prāta Vētra поставила на паузу концерты в России. Артис Пабрикс предложил им выступать в Косово
Foto: Mārtiņš Cīrulis

Отменит ли группа Prāta Vētra большой тур по России, запланированный на весну этого года, из-за российско-украинского конфликта?

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Именно этого от группы ждут некоторые жители нашей страны, которые уверены, что музыканты должны четко показать свою позицию. В горячих обсуждениях в Twitter появился и министр обороны Артис Пабрикс, который предложил Prāta Vētra вместо России выступить для украинских солдат или латвийских военнослужащих в Косово.


Чуть позднее стало известно, что запланированные выступления переносятся. Об этом Prāta Vētra сообщила в официальном русскоязычном аккаунте в Instagram без пояснения причин.

"Мы с большим огорчением объявляем о переносе российского тура BrainStorm "Год без календаря", включая концерты 2 марта в Санкт-Петербурге и 4 марта в Москве, - говорится в публикации. - Увы, обстоятельства сильнее нас".

Менеджер группы Айя Аушкапа на запрос DELFI не стала говорить о причинах, но отметила, что решение о переносе было принято не сиюминутно: "Это не происходит нажатием одной кнопки. Надо понимать, что на другой стороне живые люди, купившие билеты. Есть и третьи вовлеченные стороны - концертные площадки, рекламодатели и другие партнеры по сотрудничеству, все они несколько месяуев трудились, чтобы мероприятия состоялись".

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