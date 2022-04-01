"Правда за нами". В России начали отменять концерты Анны Нетребко

Новосибирский театр оперы и балета в одностороннем порядке отменил выступление российской оперной звезды Анны Нетребко, запланированное на июнь этого года.

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В своем заявлении, опубликованном на домашней странице, руководство театра поясняет, что причиной отмены стало заявление артистки с осуждением войны.

"Новосибирский государственный академический театр оперы и балета планировал 2 июня предоставить свою сцену, зал и оркестр для проведения концерта певицы Анны Нетребко, - говорится в публикации. - Артистка сделала заявление с осуждением действий нашего государства. Проживание в Европе и возможность выступать на европейских площадках для нее оказались важнее, чем судьба Родины. Сегодня не то время, когда можно поступиться принципами ради более комфортных условий жизни. Сейчас время сделать выбор. Театр принял решение отказать организаторам в проведении концерта. Мы уверены - правда за нами. Нас не должно пугать, что находятся деятели культуры, отказывающиеся от своей Родины. Наша страна богата талантами и на смену вчерашним кумирам придут другие, с ясной гражданской позицией".