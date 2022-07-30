"Предложить денег Пескову, чтобы он табуреткой…" Самое важное из интервью Херманиса Лариной

Худрук НРТ Алвис Херманис вышел на стрим "Честно говоря" в Youtube и рассказал бывшей ведущей радио "Эхо Москвы" Ксении Лариной о разрыве с Россией, космическом разочаровании Мироновым, символизме Хаматовой, разговоре на русском языке с Меркель, иной цивилизации русских и необходимости хитрого плана, как переиграть войну… Публикуем самые важные моменты.

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С момента вторжения российских войск в Украину Алвис Херманис регулярно выставляет посты на своей странице в фейсбук. Сообщает, что все латвийские "русские — наши". Что все же местные русскоязычные — путинисты. Что среди оппозиционных россиян этнических русских не так уж и много. Что русские "чемпионы мира по мазохизму: как поэтично описать и 50 разными способами отразить и вкусить свои страдания и неудачи", вместо создания рациональных идей, как победить войну… Своими размышлениями на эту тему он поделился и в интервью своей давней знакомой журналистке Ксении Лариной.

Начался разговор с рассказа о взаимоотношениях Херманиса с русской и российской культурой. По миру режиссер поставил 20-30 спектаклей по русским авторам, а в России — только "Рассказы Шукшина". Его звали ставить оперу в Большом театре, но случился Крым — режиссер публично осудил аннексию и отказался ехать. Тогда Латвия включила в "черный список" трех российских музыкантов. А в зеркальный список попал Херманис: "Я был ответом Кобзону, но без парика". Спектакль "Горбачев" ставился и репетировался в Риге и в "зуме". Херманис лишь раз решился на поездку в Москву — для личной встречи с Горбачевым, о которой тот просил.

О спектакле "Горбачев". "Это была моя наивность. Для нашего поколения Горбачев был символом свободы, он принес свободу слова… В советское время он мимикрировал и проскочил через фильтры (компартии). На спектакль приходили все кремлевские дяди, кроме первой персоны. Но ничего не поняли. Но спектакль был не для них — для общества…

До меня дошли слухи из Москвы, что Миронов собирается менять актрису (на роль Раисы, которую играла Чулпан Хаматова), что мне кажется запредельным сатанизмом. Уже экскурсия Жени в Мариуполь мне никоим образом непонятна. Ну какая логика за этим может быть? Легитимизировать ситуацию? Показать, что актриса — предательница и мы ее заменим?

О поездке Миронова в Мариуполь. "Я представил, что Россия разбомбила Новый Рижский театр, приехал Миронов и сказал, что он берет шефство над НРТ и будет покупать протезы. Включил гуманитарную кнопку князя Мышкина — спасителя. Я так это понял… Женя всегда казался очень порядочным человеком. Разочарование космическое. Может, его загнали в угол? Но всегда есть возможность взять чемодан, сына, маму и уехать хоть в Монголию. Может, есть суперсекретное оправдание, которое мы узнаем потом?"

О российских коллегах. "У театра функция — быть моральным императивом. Театральные люди — не божьи одуванчики. В основном — глупые и сомнительные, как все остальные. Но историческая функция театра — моральный императив. И есть ситуации, когда теряешь право (им быть). Навсегда. Остается артист-трюкач, как мартышка в зоопарке. Мы помним советское время: Цой кочегаром работал, а не с Магомаевым и Кобзоном выступал — это выбор".

О Чулпан в Новом рижском театре. "Она хорошая актриса. И она мне как сестра. Я много лет ее знаю. Когда она публично озвучила отношение в интервью Гордеевой, я позвонил и сказал: есть работа. Без этого нельзя. Недостаточно сказать, что я против войны. Это херня. Надо сказать, кто начал войну и кто преступник. Надо сказать словами. И Чулпан это сделала. И я ее пригласил…