Представитель Лаймы Вайкуле прокомментировал слухи о рецидиве рака у певицы
Foto: Ekrānuzņēmums/Youtube

В Сети начало распространяться известие о возобновлении болезни у Лаймы Вайкуле.

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Еще несколько лет назад певица сообщала об онкологическом заболевании, которое обнаружили американские врачи в 1991 году. Тогда медики давали негативные прогнозы, однако певице удалось справиться с болезнью.

Сейчас появились новые слухи. Информация об этом появилась в одном из Telegram-каналов. "Лайма Вайкуле в Штатах на химии. Плоха она совсем. Говорят, шансы невелики. Рецидив из прошлого. Много лет назад певица уже лечилась там", — говорится в сообщении.

Представитель певицы Лаймы Вайкуле опровергла информацию о химиотерапии звезды в США. По словам Кристины Обосян, новость о рецидиве онкологии является слухом. "Это все вранье", — лаконично ответила представитель певицы в комментарии для 5-tv.

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