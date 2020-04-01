Представитель заразившегося коронавирусом Лещенко рассказал о его состоянии

Директор культурного фонда Льва Лещенко Андрей Гайдель рассказал в беседе с изданием "Стархит" о состоянии певца, у которого был диагностирован коронавирус.

По словам Гайделя, госпитализированный Лещенко чувствует себя то лучше, то хуже, и борется с обширной пневмонией. "Постоянно берут анализы. На коронавирус пересдавал уже несколько раз. Активно лечится", — сказал Гайдель.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.