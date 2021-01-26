Представители Голливуда используют влияние, чтобы незаконно получить вакцину

Американские СМИ выяснили, что влиятельные и обеспеченные представители Голливуда всеми правдами и неправдами пытаются получить вакцину от COVID-19 вне очереди. По словам врачей, речь идет о взятках в размере более $10 тыс.

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В середине января в Лос-Анджелесе был расширен список лиц, имеющих право на получение вакцины, — теперь привиться от COVID-19 здесь можно людям от 65 лет. До этого препарат был доступен только местным жителям от 75 лет и старше, а также работникам системы здравоохранения. Однако даже несмотря на расширение перечня, проблема получения вакцины остается одной из самых острых в штате.

На фоне этого, как выяснило издание Variety, многие крупные представители Голливуда пытаются использовать свое влияние и связи, чтобы привиться вне очереди, обходя установленные правила. По информации издания, с соответствующей просьбой они обращаются либо к частным врачам, либо к так называемым консьерж-сервисам. И, естественно, получить вакцину рассчитывают не просто за "спасибо": согласно доктору Роберту Хьюзенгу, имеющему отношению к процессу вакцинации, ему предлагали взятки в размере более $10 тыс.

"Нам предлагали взятки. Мы видели случаи, когда люди пытались временно оказаться в числе работников медицинской сферы или же "устроиться" в дом престарелых, чтобы получить препарат, — отметил врач, добавив, что представители сферы развлечений "были хорошо представлены" в числе тех, кто пытался вакцинироваться вне очереди. — Но не стоит их винить за то, что они делают все возможное ради вакцины. Просто государство и правительство создали действительно ужасающую систему [вакцинации населения]".

В свою очередь один из сотрудников Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе рассказал, что спонсоры "завалили их вопросами" относительно того, когда смогут получить вакцину.

"Однако мы работаем, строго соблюдая правила и не давая им ни единого шанса, — уточнил он. — Благотворительная поддержка не является критерием при определении кандидатуры для вакцинирования, у нас не существует программы обхода общих приоритетов для прививания.

Мы следуем указаниям Департамента общественного здравоохранения округа Лос-Анджелес и уделяем приоритетное внимание медицинским работникам. Далее следуют пациенты в возрасте 65 лет и старше, которым грозит наибольший риск".

Существует и еще один вариант, как жителю Лос-Анджелеса привиться, не дожидаясь очереди. На прошлой неделе стало известно, что 73-летний продюсер Аллен Шапиро, входящий в число наиболее влиятельных людей индустрии, вместе с друзьями летал на частном самолете во Флориду, устав ждать вакцину в Калифорнии. Изначально Шапиро обвинили в так называемом "вакцинном туризме" (когда кто-либо едет в другой штат с целью фактически незаконного получения вакцины), однако затем источники уточнили, что продюсер владеет в Майами недвижимостью и ведет здесь бизнес. Туда же, во Флориду, ради прививки из Нью-Йорка недавно съездил 72-летний Ричард Парсонс, экс-гендиректор Time Warner.

Подобные действия обеспеченных представителей индустрии по понятным причинам осуждаются медиками: они резонно считают, что имеющие влияние и деньги люди "должны способствовать исцелению системы, а не вредить ей".

"Это плохое поведение, — говорит директор отдела медицинской этики Медицинской школы Нью-Йоркского университета Арт Каплан. — С этим нельзя мириться. Мы должны найти способы наказывать за это. Нас ждут 90-летние, ждут медицинские работники. Богатые люди могут легко найти способы оставаться в полной изоляции еще месяц или два. И уже тогда получить вакцину".